Si les Banques Tunisiennes Jouaient le Jeu de la Concurrence : Quel Serait le Vrai Salaire d’un Banquier ?

L’Oligarchie en Chiffres : Qui Performe, Qui Survit par Complaisance ?



Le Grand Théorème du Banquier Tunisien : Plus Je Sous-Performe, Plus Je Suis Protégé



Ce Que la Concurrence Ferait aux Taux d’Intérêt



Conclusion : Concurrence ou Rente ?



ParDans l’hypothèse d’une, letoucherait-il encore son salaire actuel — ou devrait-il rembourser ?Commençons par une vérité que tout économiste connaît mais que peu osent énoncer publiquement dans les cercles feutrés de l’: lesne se font pas concurrence. Elles coexistent. Nuance cruciale. Elles partagent un marché captif, fixent collectivement leurs marges, absorbent l’épargne nationale à bon marché et la recyclent en titres souverains sans risque — tout en présentant la facture au contribuable sous forme depour les ménages et les PME. C’est ce que les économistes appellent un. Ce que le citoyen ordinaire appelle, lui, uneLesur le secteur bancaire tunisien est, en ce sens, un document d’une franchise rafraîchissante. Il décrit sans détours un système bancaire structurellement fragile :en décembre 2025 — le plus élevé de la zone—,dans trois des sept premières banques, taux de rendement des actifs oscillant entreet, et, cerise sur le gâteau, aucune des dix premières banques ne publie son ratio d’adéquation en fonds propres. On gère dans l’opacité, on se protège mutuellement, et on appelle cela de la stabilité financière.Classons d’abord ces institutions selon leurs performances réelles, sur la base des données disponibles dans le rapport),),— championne incontestée),). Ce sont les quatre banques qui, dans un marché réellement concurrentiel, survivraient, prospéreraient, et pourraient légitimement récompenser leurs équipes.),),). Des établissements qui fonctionnent, mais dont les créances douteuses ou la surexposition souveraine fragilisent la valeur ajoutée réelle.),— soit à peine mieux que de laisser l’argent sous un matelas),). Ces trois-là ne survivraient pas une décennie dans un marché réellement ouvert. Mais pas d’inquiétude : l’État veille, les garanties souveraines protègent, et le contribuable prend le relais quand les bilans flanchent — comme ce fut le cas dèsavec le renflouement dede laet de laEn— oui, celle qu’on enseigne en, celle que les banquiers tunisiens n’ont jamais vraiment rencontrée —, la rémunération du travail doit correspondre à sa. La règle est simple :. Si votre banque génère peu de valeur ajoutée par employé, vous êtes payé en conséquence. Si elle en génère beaucoup, vous méritez davantage.Appliquons l’exercice. En utilisant les données de rentabilité, d’actifs par employé et de bénéfices nets déclarés, voici l’estimation du salaire annuel hypothétique d’un employé moyen dans chaque établissement, si la rémunération reflétait la productivité marginale réelle dans un contexte concurrentiel :: fourchette estimée entre(soit). Légitime. Mérité.: entre). Correct, mais les provisions pour créances douteuses rongeraient la marge salariale.: entre. À peine au-dessus duétendu. Et pourtant ces banques versent aujourd’hui — dans la réalité oligopolistique — des salaires que leurs performances ne justifient en aucun cas.Car voici le paradoxe saisissant : les’établit actuellement autour dedans le secteur non agricole. Un employé de guichet à la— dont le— touche peut-être quatre à cinq fois ce montant, non pas parce qu’il crée quatre fois plus de valeur, mais parce que lalui est redistribuée par capillarité institutionnelle. Pendant ce temps, laqui emprunte à cette mêmepaie un taux d’intérêt effectif frôlant les, soit deux fois le taux directeur de laSi lesse livraient à une vraie compétition — pour les dépôts, pour les crédits, pour les ressources humaines compétentes —, les effets sur les taux de marché seraient mécaniques et fulgurants. La marge nette d’intérêt, actuellement préservée par l’entente tacite sur les spreads, s’effondrerait. Le taux créditeur moyen sur les prêts aux entreprises, aujourd’hui supérieur à, baisserait vers. Le taux débiteur sur les dépôts à terme, aujourd’hui artificiellement élevé pour capter l’épargne sans vrai effort commercial, se comprimerait vers. Le résultat net pour l’économie réelle serait une baisse substantielle du coût du capital — précisément ce dont ont besoin lesqui n’accèdent pas aujourd’hui au crédit formel.La, figée àselon les projections— contredans les économies émergentes dynamiques —, trouverait enfin un peu d’air. Mais cela supposerait que les banques cessent de recycler les dépôts en, et acceptent le risque d’entreprendre — ce pour quoi elles existent théoriquement.Le secteur bancaire tunisien est un, confortable et parfaitement conscient de sa situation. Il n’a aucune raison intrinsèque de changer — sauf si le régulateur, la, l’État actionnaire et la société civile l’y contraignent. Les donnéessont sans appel : les écarts de performance entre laet l’dans un même secteur, sur le même marché, avec les mêmes règles du jeu, ne s’expliquent pas par la nature — ils s’expliquent par la gestion, la gouvernance et l’absence de sanction concurrentielle pour les sous-performants.l’avait compris bien avant les modèles d’équilibre général : quand la rente remplace l’effort, le déclin n’est qu’une question de temps. Pour les banques tunisiennes, cette question se pose avec une acuité particulière à l’heure où lavient d’augmenter leur, et où le marché commence, lentement, à leur présenter l’addition.