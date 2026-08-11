ليبيا: اعتداء جديد بمسيّرة يستهدف أصولا نفطية في الزاوية

استهدفت طائرة مسيّرة، فجر الثلاثاء، مصنع خلط الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط، بمدينة الزاوية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس.وأفاد مراسل "RT" في ليبيا بأن المسيّرة سقطت بالقرب من خزان الزيوت الأساسي وشبكة الأنابيب المستخدمة في تصنيع الزيوت المخصصة للسوق المحلية.من جانبها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الاستهداف، الذي يعد الثالث من نوعه خلال يومي الأحد والاثنين،وحذرت المؤسسة من استمرار الاعتداءات التي تستهدف الأصول النفطية في المنطقة، داعية فرق الإطفاء والسلامة إلى رفع درجة التأهب واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر.وأكدت المؤسسة أن تواصل هذه الاعتداءات قد يدفع مجلس إدارتها إلى