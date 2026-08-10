ترامب: إيران يجب أن تدفع تعويضات للولايات المتحدة عن الأضرار التي لحقت بالمصالح الأمريكية

ترامب: مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية



مفاوضات "هادئة" بشأن هرمز



وقال ترامب، في حديث مع مراسلي وسائل الإعلام الإخبارية في واشنطن، يوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان لا يزال يدرس خيار "التصعيد الشامل" ضد إيران: "نعم، لدينا بالتأكيد هذه الإمكانية إذا أردنا فعل ذلك، فستعرفون حتما بالأمر".وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم تنفيذ تهديده بضرب قيادة الجمهورية الإسلامية، أجاب ترامب: "ستعلمون بذلك".وتطرق الرئيس الأمريكي إلى عدد من الملفات المرتبطة بالنزاع والضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران، رافضا بشكل قاطع فكرة تقديم تعويضات مالية لإيران عن الأضرار الناجمة عن الضربات الأمريكية.وقال ترامب إن إيران هي التي يجب أن تدفع تعويضات للولايات المتحدة عن الأضرار التي لحقت بالمصالح الأمريكية على مدى السنوات الخمسين الماضية.وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن المضيق بات تحت السيطرة الكاملة للبحرية الأمريكية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تتولى حراسة وتأمين الممر الملاحي "مجانا".وأضاف أن واشنطن ستتقاضى رسوما بنسبة 20 بالمائة على الشحنات المنقولة، لتغطية تكاليف حماية المضيق وتأمين حرية الملاحة.وحذر ترامب من أن أي محاولة إيرانية لاستهداف السفن أو ناقلات النفط التجارية، سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة، ستواجه برد وصفه بالقاصم، قد يشمل استهداف منشآت حيوية داخل إيران، بينها الجسور ومحطات الكهرباء.وأكد ترامب أن واشنطن تجري حاليا مفاوضات وصفها بـ"الهادئة" مع إيران بهدف إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه المفاوضات تمثل "الفرصة الأخيرة" أمام طهران لإبرام اتفاق وصفه بالجيد.