بلاغ مشترك : عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون

أكدت الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات، في بلاغ مشترك موجّه إلى مصدّري المنتجات الغابية، أن عمليات التصدير تستوجب الاستظهارمسلّمة من المصالح المختصة بالإدارة العامة للغابات.وأوضح البلاغ أن الشهادة يجب أن تتضمن، ليتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور، وذلك في إطار المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدّة للتصدير.ودعت الإدارتان المعنيتان الراغبين في مزيد الاستفسار إلى الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات.