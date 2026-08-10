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بلاغ مشترك : عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 21:08 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكدت الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات، في بلاغ مشترك موجّه إلى مصدّري المنتجات الغابية، أن عمليات التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلّمة من المصالح المختصة بالإدارة العامة للغابات.

وأوضح البلاغ أن الشهادة يجب أن تتضمن الكمية ورقم فاتورة التصدير، ليتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور، وذلك في إطار المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدّة للتصدير.


ودعت الإدارتان المعنيتان الراغبين في مزيد الاستفسار إلى الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات.
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