JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:23 Tunis

ليبيا.. استهداف جديد بمسيّرة مجهولة لخزان وقود في مصفاة الزاوية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7ba18f77b4b5.32815178_ljnkfegoqimhp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 23:23 قراءة: 1 د, 21 ث
      
وكالات - استهدفت طائرة مُسيّرة مجهولة المصدر خزان 4-4 للكيروسين داخل مصفاة الزاوية غربي ليبيا، في هجوم آخر أسفر عن اندلاع حريق في الخزان.

وتمكنت فرق السلامة الوطنية من السيطرة على الحريق، فيما لم تُسجل أي أضرار بشرية جراء الاستهداف.


ويُعد هذا الهجوم الخامس من نوعه خلال 72 ساعة، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المنشآت النفطية في المنطقة وأضرارها على الاقتصاد والبيئة والمواطنين جراء استهدافها بالطائرات المسيّرة



وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيّرة "جريمة خطيرة وتصعيد لن يمر دون رد"، مؤكدا أن الجهات المختصة تحقق لتحديد مصدر المسيّرات والجهة التي تقف وراء الهجمات، ومتوعدا بمحاسبة المسؤولين عنها.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط ⁠في ليبيا بأن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت ‌من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدة خزانات ⁠للوقود في المنطقة النفطية ⁠بالزاوية.


مكتب النائب العام يباشر التحقيق في استهداف مصفاة الزاوية النفطي بالطيران المسيّر

باشر فريق من مكتب النائب العام الليبي التحقيق في حادثة استهداف مصفاة الزاوية النفطي، وذلك عقب وصوله إلى مدينة الزاوية للوقوف على ملابسات الهجوم الذي طال منشآت نفطية بالمسيّرات.

ويأتي تحرك مكتب النائب العام في وقت توعد فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بملاحقة المسؤولين عن استهداف المنشآت النفطية والحيوية، مؤكدا أن الاعتداء على مقدرات الليبيين لن يمر دون محاسبة.

وبالتزامن، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع مجموعات مسلحة الترتيبات الأمنية اللازمة لملاحقة المتورطين في الهجوم، وسط تحركات أمنية وقضائية لكشف ملابسات الاستهداف وتحديد المسؤولين عنه.

ويأتي الاستهداف الجديد بعد حادثة وقعت السبت، عندما أعلنت شركة الزاوية الليبية لتكرير النفط ارتطام طائرة مسيّرة بخزان النافثا غير المعالجة رقم 7-1 داخل المصفاة، ما تسبب في انفجار الطائرة عند ارتطامها بجدار الخزان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334363

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:23 - ليبيا.. استهداف جديد بمسيّرة مجهولة لخزان وقود في مصفاة الزاوية
أمس 23:09 - بنزرت: ضبط مختلف الاستعدادات الواجبة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة
أمس 22:47 - فضيحة تهز حزب العمال البريطاني: اعتقال مستشار سابق بشبهة التجسس لصالح الصين
أمس 22:21 - التنوع البيولوجي: اختتام مشروع تعزيز حماية أرخبيل جزر الكنايس
أمس 21:38 - ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي
أمس 21:20 - بصورة رومانسية.. رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما رسميا
أمس 21:17 - قبلي: انطلاق الايام الاعلامية حول حماية صابة التمور والمحافظة على جودتها
أمس 21:16 - الملعب التونسي يتعادل وديا مع شبيبة القبائل 1-1 ت
أمس 20:40 - نابل: كرنفال وسهرات موسيقيّة ومسرحية متنوّعة تؤثث الدورة 64 لمهرجان العنب بقرنبالية من 16 الى 28 اوت الجاري
أمس 20:11 - الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) : قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الكرة الحديدية والفروسية والترياتلون
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 أوت 2026 | 28 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
1.45 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
36°-27
35°-29
38°-27
41°-29
  • Avoirs en devises 25408,9
  • (11/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,37775 DT
  • (11/08)
  • 1 $ = 2,92686 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/08)     1972,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/08)   29880 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio