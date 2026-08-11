ليبيا.. استهداف جديد بمسيّرة مجهولة لخزان وقود في مصفاة الزاوية

وكالات -

مكتب النائب العام يباشر التحقيق في استهداف مصفاة الزاوية النفطي بالطيران المسيّر



وتمكنت فرق السلامة الوطنية من السيطرة على الحريق، فيما لم تُسجل أي أضرار بشرية جراء الاستهداف.ويُعد هذا الهجوم الخامس من نوعه خلال 72 ساعة، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المنشآت النفطية في المنطقة وأضرارها على الاقتصاد والبيئة والمواطنين جراء استهدافها بالطائرات المسيّرةوقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيّرة "جريمة خطيرة وتصعيد لن يمر دون رد"، مؤكدا أن الجهات المختصة تحقق لتحديد مصدر المسيّرات والجهة التي تقف وراء الهجمات، ومتوعدا بمحاسبة المسؤولين عنها.وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط ⁠في ليبيا بأن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت ‌من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدة خزانات ⁠للوقود في المنطقة النفطية ⁠بالزاوية.باشر فريق من مكتب النائب العام الليبي التحقيق في حادثة استهداف مصفاة الزاوية النفطي، وذلك عقب وصوله إلى مدينة الزاوية للوقوف على ملابسات الهجوم الذي طال منشآت نفطية بالمسيّرات.ويأتي تحرك مكتب النائب العام في وقت توعد فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بملاحقة المسؤولين عن استهداف المنشآت النفطية والحيوية، مؤكدا أن الاعتداء على مقدرات الليبيين لن يمر دون محاسبة.وبالتزامن، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع مجموعات مسلحة الترتيبات الأمنية اللازمة لملاحقة المتورطين في الهجوم، وسط تحركات أمنية وقضائية لكشف ملابسات الاستهداف وتحديد المسؤولين عنه.ويأتي الاستهداف الجديد بعد حادثة وقعت السبت، عندما أعلنت شركة الزاوية الليبية لتكرير النفط ارتطام طائرة مسيّرة بخزان النافثا غير المعالجة رقم 7-1 داخل المصفاة، ما تسبب في انفجار الطائرة عند ارتطامها بجدار الخزان.