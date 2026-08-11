الرابطة الأولى: برنامج الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي 2026-2027
في ما يلي برنامج الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال:
السبت 22 أوت 2026ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي - النادي الصفاقسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
تقدم ساقية الداير - شبيبة العمران
ملعب 7 مارس ببنقردان:
اتحاد بنقردان - نادي حمام الأنف
في انتظار تحديد الملعب:
أمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيري
الأحد 23 أوت 2026ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي - النادي الإفريقي
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي - مستقبل المرسى
ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس:
الترجي الجرجيسي - الأولمبي الباجي
السبت 22 أوت 2026ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي - النادي الصفاقسي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
تقدم ساقية الداير - شبيبة العمران
ملعب 7 مارس ببنقردان:
اتحاد بنقردان - نادي حمام الأنف
في انتظار تحديد الملعب:
أمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيري
الأحد 23 أوت 2026ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي - النادي الإفريقي
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي - مستقبل المرسى
ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس:
الترجي الجرجيسي - الأولمبي الباجي
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