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الرابطة الأولى: برنامج الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي 2026-2027

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 13:22 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في ما يلي برنامج الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال:

السبت 22 أوت 2026

ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي - النادي الصفاقسي


ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
تقدم ساقية الداير - شبيبة العمران

ملعب 7 مارس ببنقردان:
اتحاد بنقردان - نادي حمام الأنف

في انتظار تحديد الملعب:
أمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيري

الأحد 23 أوت 2026

ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي - النجم الساحلي

الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي - النادي الإفريقي

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي - مستقبل المرسى

ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس:
الترجي الجرجيسي - الأولمبي الباجي
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