الرابطة الأولى: برنامج الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي 2026-2027

السبت 22 أوت 2026





الأحد 23 أوت 2026



في ما يلي برنامج الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال:الملعب التونسي - النادي الصفاقسيتقدم ساقية الداير - شبيبة العمراناتحاد بنقردان - نادي حمام الأنفأمل حمام سوسة - الاتحاد المنستيريالترجي الرياضي - النجم الساحلينجم المتلوي - النادي الإفريقيالنادي البنزرتي - مستقبل المرسىالترجي الجرجيسي - الأولمبي الباجي