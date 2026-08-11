على ركح مهرجان الحمامات : مسرحية "هوما" لسيرين قنون... مواجهة بين الذات والآخر

تابع جمهور مهرجان الحمامات الدولي في سهرة أمس الاثنين ضمن فعاليات دورته الستين المتواصلة إلى غاية يوم 13 أوت الحالي، عرض مسرحية "هوما" / Testostérone للمخرجة سيرين قنون.هذا العمل هو من إنتاج مسرح الحمراء هي عمل تجريبي من إخراج سيرين قنون وقد شاركها حمدي حدة كتابة النص، وأدى أدواره الثنائي بحري الرحالي وعبد المنعم شويات.في فضاء مسرح الهواء الطلق بالحمامات، وجد المتفرج نفسه أمام رجلين في مواجهة متواصلة. أسئلة واتهامات وذكريات وصمت وانفجارات غضب تتلاحق داخل فضاء لا يقدم نفسه منذ البداية بشكل واضح. ومع تقدم أحداث العرض، تزول الحدود بين الماضي والحاضر وتتلاشى بين ما يحدث فعلا وما تستحضره الذاكرة.تدور أحداث المسرحية على مدى 60 دقيقة في فضاء يجد فيه رجل نفسه في مواجهة شخص آخر يطرح عليه أسئلة تبدو في البداية عادية، قبل أن تقوده تدريجيا إلى مناطق أكثر اضطرابا في ذاكرته.تتوالى استعادة الماضي وتتداخل صوره بالحاضر، وتتجلى تباعا علاقات وأحداث تركت آثارها في حياته.تضع المسرحية الذكورية في مركز البحث، لكن الرجل هنا لا يظهر باعتباره صورة مكتملة للقوة وإنما باعتباره كائنا يتعب من الدور الذي طُلب منه أن يؤديه.تعود الشخصية إلى علاقاتها بأم متسلطة وأب غائب أو مستسلم وإلى زوجة وامرأة اسمها فريدة ارتبطت بحكاية حمل وهروب وذنب. تتراكم هذه الوقائع حتى يبدو الحاضر نتيجة لسلسلة طويلة من القرارات المؤجلة والمخاوف التي لم تجد طريقها إلى المواجهة. لذلك تبدو المرأة غائبة جسديا عن الركح وحاضرة في كل مكان آخر ممثلة في الأم والزوجة وفريدة والمجتمع الذي يشكل صورة الرجل وهي كلها عناصر تحرك الصراعوتعتمد الرؤية الإخراجية على اقتصاد في الديكور لكنه جاء متعدد الدلالات والمقاصد، فالفضاء يتحول تدريجيا إلى مساحة نفسية فيما ترسم العناصر الهندسية والأثاث حدودا لحركة الشخصيتين. وتكتسب هذه السينوغرافيا معنى خاصا في مسرح الحمامات بما أن العرض صُمم أصلا للقاعات المغلقة. وقد تطلب تقديمه في الهواء الطلق إعادة معالجة الإضاءة والصوت والمؤثرات مع مراعاة طبيعة المكان.ورغم ذلك لم يبدد الفضاء المفتوح فكرة الاختناق التي تعيشها شخصية الرجل. من أكثر المشاهد دلالة في العرض ذلك الذي تستحضر فيه المخرجة عالم الـ "ويسترن" و"الكوبوي"، ولعل هذه الرؤية الإخراجية تنطلق بالأساس من صورة "الكوبوي" بوصفه نموذجا للرجولة والقوة والفتوة في المخيال الجماعي. كما تظهر لوحة زيتية تحمل ملامح هذا العالم ثم تتوسع الصورة عبر الإسقاطات الضوئية والفيديو، فتبدو كأنها تخرج من إطارها وتتحول إلى فضاء حي.ويبلغ هذا المشهد ذروته في لحظة تبلغ فيها المواجهة بين المريض والمعالج أقصى درجات التوتر، أثناء التنويم المغناطيسي حيث يوظف المريض هذا العالم المتخيل للهروب من أسئلة تنبش علاقاته وماضيه. ومع اشتداد الضغط تتحول الرغبة المكبوتة في التخلص من المعالج إلى مبارزة على طريقة أفلام "الويسترن".ولعل المخرجة أرادت توظيف هذا المشهد للتعبير عن صورة الرجل الذي يحل مشاكله بالقوة فيما تكشف المسرحية أن الشخصية عاجزة عن حل أزماتها الداخلية بالطريقة نفسها. وتتلاعب مسرحية "هوما" بالزمن، إذ لا تسير في خط زمني مستقيم فقد تسلل الماضي إلى الحاضر وتداخل الواقع مع الوهم بينما تحول الحوار إلى مواجهة مع الذاكرة.وقد منحت السخرية السوداء هذه المواجهة إيقاعا مختلفا حيث تحولت بعض لحظات العجز والخوف إلى مواقف مثيرة للضحك مثل مقارنة الشخصية نفسها بعباقرة حققوا إنجازات في سن مبكرة أو استعادة رغبات طفولية بسيطة ظلت مؤجلة.وفي النهاية، يعيد العرض ترتيب اللعبة كلها. ويتضح أن المواجهة التي بدت وكأنها امتدت لسنوات لم تستغرق في الواقع سوى ساعة واحدة من الرابعة إلى الخامسة مساء داخل عيادة خلال جلسة تنويم مغناطيسي لمساعدة المريض على الإقلاع عن التدخين.وفي الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي تحت شعار "ذاكرة تعيش"، جاءت المسرحية لتشتغل على نوع آخر من الذاكرة وهي ذاكرة الرجل التي تحمل آثار الأسرة والطفولة والعلاقات الأسرية والعاطفية والخيارات المؤجلة. ولذلك تترك "هوما" جمهورها أمام سؤال بسيط في ظاهره عما من الرجل عندما تسقط عنه الصورة التي اعتاد أن يقدمها للآخرين، لتأتي الإجابة على امتداد العرض إلى أن يجد الرجل نفسه وحيدا أمام القناع الذي صنعه لنفسه.وجدير بالذكر أن هذه التجربة المسرحية الجديدة لقنون تتنزل ضمن مسار اشتغلت فيه على امتداد أكثر من 27 سنة في المسرح التونسي، على قضايا الإنسان والعلاقات الاجتماعية والأسئلة الجندرية، وهي التي تدير مسرح الحمراء والمركز العربي الإفريقي للتكوين والبحوث المسرحية بعد وفاة والدها عز الدين قنون سنة 2015.واعتبرت سيرين قنون في الندوة الصحفية التي تلت العرض، أن تقديم "هوما" في مهرجان الحمامات يمثل محطة مهمة في مسار العمل، خاصة أن مسرح الحمراء يقوم على فكرة تكييف العروض مع الفضاءات المختلفة.وبينت أن نقل المسرحية من القاعة المغلقة إلى ركح الحمامات المفتوح فرض تحديات تقنية وفنية تتعلق بالإضاءة والسينوغرافيا والصوت ورطوبة البحر وحرارة الطقس. وأشارت إلى أن العرض مر بمرحلة طويلة من التمارين والاستكشاف وأن فريق العمل كان حريصا على بلوغ أكبر قدر من الدقة في الأداء.وتتواصل برمجة الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026 مع الفنان اللبناني آدم، الذي يلتقي جمهوره أمام شبابيك مغلقة في سهرة غنائية يراهن فيها على خامته الصوتية، مستعيدا عددا من أعماله المعروفة مثل "خلص الدمع" و"كيفك إنت» و"على بالي" و"خلصت الحكاية" و"حدا عارف".