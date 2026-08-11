اليوم افتتاح الدورة العشرين لمهرجان جمنة الثقافي "نسمات الواحة"

سيكون جمهور جمنة من ولاية قبلي بالجنوب التونسي على موعد مساء اليوم مع عرض "عشاق المحفل" في سهرة افتتاح الدورة العشرين لمهرجان جمنة الثقافي "نسمات الواحة".وتتواصل فعاليات هذا المهرجان إلى غاية يوم 16 أوت، حيث يكون الاختتام مع عرض موسيقي فني بإمضاء الفنان الشعبي وليد الصالحي.وتتضمن هذه الدورة ست سهرات فيها مراوحة بين العروض المسرحية والموسيقية المتنوعة وفنون السيرك وغيرها، وفق البرنامج التالي :يوم 11 أوت / سهرة الافتتاح : عشاق المحفليوم 12 أوت / عرض مسرحية جعفر القاسمي Psyيوم 13 أوت / عرض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبيةيوم 14 أوت / عرض سيركيوم 15 أوت / عرض للفنانة أنس بن سعيديوم 16 أوت / الاختتام : عرض للفنان وليد الصالحي