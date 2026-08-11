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اليوم افتتاح الدورة العشرين لمهرجان جمنة الثقافي "نسمات الواحة"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7afca7e06092.07323451_hofijqgkmnpel.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 14:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سيكون جمهور جمنة من ولاية قبلي بالجنوب التونسي على موعد مساء اليوم مع عرض "عشاق المحفل" في سهرة افتتاح الدورة العشرين لمهرجان جمنة الثقافي "نسمات الواحة".
وتتواصل فعاليات هذا المهرجان إلى غاية يوم 16 أوت، حيث يكون الاختتام مع عرض موسيقي فني بإمضاء الفنان الشعبي وليد الصالحي.
وتتضمن هذه الدورة ست سهرات فيها مراوحة بين العروض المسرحية والموسيقية المتنوعة وفنون السيرك وغيرها، وفق البرنامج التالي :

يوم 11 أوت / سهرة الافتتاح : عشاق المحفل
يوم 12 أوت / عرض مسرحية جعفر القاسمي  Psy
يوم 13 أوت / عرض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية

يوم 14 أوت / عرض سيرك
يوم 15 أوت / عرض للفنانة أنس بن سعيد
يوم 16 أوت / الاختتام : عرض للفنان وليد الصالحي
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