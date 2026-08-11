كرة السلة: انطلاق المرحلة الاولى للبطولة يوم 26 سبتمبر القادم بنظام المجموعة الواحدة

اعلن نضال بن عبد الكريم المدير الفني للجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الثلاثاء، ان انطلاق المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ستكون يوم السبت 26 سبتمبر القادم ، وفق نظام المجموعة الواحدة المتالفة من 12 فريقا، مع المحافظة فيما بعد على نظام البلاي اوف و السوبر بلاي اوف، وكذلك الشان بالنسبة لاندية تفادي النزول، مع اعطاء قيمة اكبر لمسابقة كاس الجامعة، من اجل ضمان اكبر عدد ممكن من المباريات في الموسم الرياضي 2026-2027.واوضح المدير الفني للجامعة التونسية لكرة السلة، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة اليوم الثلاثاء بالعاصمة، ان عملية سحب رزنامة البطولة ستكون مع نهاية هذا الاسبوع ، وستدور المرحلة الاولى في شكل مجموعة واحدة متالفة من 12 ناديا ، تخوض فيما بينها 22 مباراة ذهابا و ايابا، على ان تتاهل 6 اندية من المركز 1 الى 6 الى مرحلة البلاي اوف، ثم الاندية الاربعة اصحاب المراكز الاولى في تلك المرحلة الى السوبر بلاي اوف، فيما ستخوض الاندية الستة المتبقية، اصحاب المراكز من 7 الى 12 منافسات تفادي النزول (البلاي اوات)، وتجري الاندية اصحاب المراكز الاربعة الاخيرة بعدها منافسات السوبر بلاي اوت، على يغادر البطولة الوطنية المحترفة في نهاية المرحلة فريقان متذيلا الترتيب.وسيتبارى صاحبا المركزين الخامس و السادس من مجموعة التتويج ( البلاي اوف) مع صاحبي المركزين الاول و الثاني في مجموعة تفادي النزول (البلاي اوت) في منافسات كاس الجامعة.وافاد بن عبد الكريم ان "الفوارق المادية صلب الاندية تعد السبب الرئيسي في التفاوت الفني بينها ، ولهذا يتعين على الجامعة تشجيع ومساندة الاندية المختصة في تكوين الشبان، من خلال اقتراح بعض الحلول لحماية تلك الفرق و اللاعبين فيما يخص عقود الاحتراف".وتابع المدير الفني بالقول ان "الادارة الفنية بادرت بانشاء 6 منتخبات جهوية موزعة على مختلف مناطق الجمهورية، حتى نتمكن من انتقاء مواهب قادرة على التالق مع تكثيف المباريات الودية لمنتخبات الشبان للارتقاء بواقع كرة السلة التونسية نحو الافضل، ويبقى مع ذلك الاشكال الرئيسي يكمن في مدى توفر الموارد المالية ".وختم بن عبد الكريم ان الادارة تسعى الى استقطاب اللاعبين الشبان التونسيين المقيمين خارج ارض الوطن، و الناشطين في البطولات الاجنبية، باعتبار قيمتهم الفنية و قدرتهم على تقديم الاضافة، وقد تمكنا من جلب عدد منهم لتعزيز المنتخبات السنية .ر/حسني