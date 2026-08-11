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جامعة المنستير تنظم الدورة الاولى للمؤتمر الدولي حول الابتكار في الذكاء الاصطناعي

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 16:21 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تنظم جامعة المنستير، بالشراكة مع الجامعة التقنية الشمالية بالعراق، يومي 22 و23 ديسمبر 2026، الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول الابتكار في الذكاء الاصطناعي والمرونة السيبرانية والتطبيقات التحويلية

وتندرج هذه التظاهرة في إطار توجه جامعة المنستير نحو دعم التميز العلمي والابتكار التكنولوجي وتعزيز الشراكات الدولية في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة


ومن المنتظر، أن يشارك في المؤتمر ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في القطاع الصناعي وصناع قرار، لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمرونة السيبرانية


ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل العلمي والتعاون بين مختلف الاختصاصات، وعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية، إلى جانب بحث حلول وتطبيقات تحويلية في مجالات الصحة والأمن والصناعة والهندسة والأنظمة الذكية.

ويعد هذا اللقاء مناسبة هامة لتعزيز التعاون بين البحث الأكاديمي والقطاع الصناعي وتطوير فرص جديدة للشراكة العلمية والتكنولوجية على المستوى الدولي

يشار، الى أن جامعة المنستير هي مؤسسة عمومية للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس، تأسست سنة 2004 وتلعب دورا قطبيا هاما في منطقة الساحل التونسي وفي كامل البلاد .وتضم الجامعة عددا عريقا ومتنوعا من المؤسسات الجامعية في اختصاصات الطب والصيدلة والعلوم والمهن التكنولوجية

وتحتل الجامعة مرتبة متقدمة من حيث الهياكل المعتمدة من مخابر ووحدات بحث ومدارس دكتوراه) وتنشط في مجالات العلوم الدقيقة والهندسية والعلوم البيولوجية والطبية. كما تنظم أياما للإعلام والتوجيه الجامعي لمرافقة الناجحين الجدد والطلبة في مساراتهم الدراسية والإدماج المهني
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