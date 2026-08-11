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فتح باب الترشح لانتداب اخصائي تونسي في الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية بدولة الكويت

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT) عن فتح باب الترشح لفائدة مؤسسة خاصة بدولة الكويت لانتداب أخصائي في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وأفادت الوكالة ، وفق نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، أنه يشترط على المترشحين الحصول على شهادة علمية في الاختصاص، إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، وألا يتجاوز سن المترشح 50 سنة.


وأشارت، الى أن قيمة الأجر الشهري المقترح تتراوح بين 500 و600 دينار كويتي، حسب الخبرة ، داعية الراغبين في الترشح إلى تعمير الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض وإيداع ترشحاتهم قبل يوم 16 أوت
الجاري.


وأضافت الوكالة، أنه سيتم اعتماد تاريخ تلقي الترشحات ضمن معايير اختيار الملفات في صورة تجاوز عدد الترشحات العدد المطلوب، مع إعطاء الأولوية للمترشحين الذين يبادرون بالتسجيل أولا.

جدير بالذكر، أن الوكالة التونسية للتعاون الفني هي مؤسسة عمومية تعنى بالتعاون الفني الدولي وتعمل على دعم الكفاءات التونسية ومساعدتها علىى النفاذ الى فرص العمل والتعاون بالخارج الى جانب المساهمة في تلبية احتياجات الدول والمؤسسات الاجنبية من الكفاءات والخبرات التونسية في مختلف الاختصاصات
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