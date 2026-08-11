فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026.وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك ان آخر أجل لتقديم الترشحات حدد يوم 16 أوت الجاري على الساعة 23.59 بتوقيت تونس لافتة الى انه يمكن الاطلاع على الشروط عبر الموقع الرسمي للوزارة www.mes.tnوتتوزع المنح بين مجموعتين تضم المجموعة الأولى، 32 منحة لدراسة الطب بكليات الطب بالرباط والدار البيضاء وأغادير وطنجة و10 منح لدراسة طب الأسنان بكلية طب الأسنان بكل من الرباط والدار البيضاء و8 منح لدراسة الصيدلة بكلية الصيدلة بالرباط والدار البيضاء، وجميعها مفتوحة للحاصلين على شهادة البكالوريا لهذه السنة أو مايعادلها، من شعب العلوم التجريبية والرياضيات، بمعدّل بكالوريا لا يقلّ عن 16 من 20 بالنسبة لدورة 2026.ولا يمكن، بالنسبة لهذه المجموعة، وحسب البلاغ، الترشّح إلى نفس الاختصاص الذي تمّ الحصول عليه بالجامعات التونسية.وتضمّ المجموعة الثانية من المنح 12 منحة للالتحاق بشعبة العلوم الاقتصادية والتصرّف بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة (للحاصلين على بكالوريا اقتصاد وتصرّف وعلوم تجريبية ورياضيات)، و10 منح للالتحاق بشعبة الدراسات الفلاحية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط (مفتوحة للحاصلين على بكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية)، كما تشمل 22 منحة للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية "شعبة مهندس" بتطوان والجديدة وأغادير و6 منح للدراسة بالمدارس الوطنية العليا للفنون " شعبة مهندس" بالدار البيضاء ومكناس (كلا الشعبتين مفتوحة للحاصلين على بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات وتقنية وإعلامية).ومن بين المجموعة الثانية للمنح 15 منحة للالتحاق بإحدى الشعب التالية بالجزائر شعبة علوم وتكنولوجيا بالمدرسة الوطنية متعدّدة التقنيات بالجزائر (5 منح) وشعبة علوم الإعلامية بكل من المدرسة الوطنية العليا للإعلامية والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بالجزائر (بواقع 5 منح بكل مؤسسة)، وجميعها مفتوحة للحاصلين على البكالوريا علوم تجريبية ورياضيات وتقنية وإعلامية.ويشترط في المترشح للمجموعة الثانية من المنح أن يكون متحصّلا على بكالوريا 2026 أو ما يعادلها بمعدّل بكالوريا لا يقلّ عن 13.00 من 20 بالنسبة لدورة 2026.وسيتمّ ترتيب الملفات الواردة على الوزارة في الآجال المحدّدة والتي تستجيب للشروط المذكورة آنفا في كل شعبة وحسب نوع البكالوريا، ترتيبا تفاضليّا وذلك اعتمادا على المجموع الناتج عن احتساب الصيغة الخاصّة بكلّ مجموعة من المجموعات الأولى والثانية. وسيقع تحديد قائمة المقبولين في كل اختصاص حسب نسبة كل نوع بكالوريا من العدد الجملي للمترشّحين، مع العلم أن القبول النهائي للطلبة يخضع إلى موافقة السلطات المغربية والجزائرية.وأفادت الوزارة انه سيتم نشر القائمات الاولية للمقبولين يوم 26 أوت الجاري على الموقع الرسمي للوزارة www.mes.tn مؤكدة ان الاعلان عن النتائج هو استدعاء رسمي للطلبة المقبولين لحضور الاجتماع الاخباري بمدينة العلوم بتونس يوم 28 أوت الجاري على الساعة العاشرة صباحا.