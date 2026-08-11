ثماني سهرات فنية متنوعة في الدورة 31 من مهرجان جرزونة

أعدت جمعية النهوض بالثقافة وإحياء التراث بجرزونة برنامجا ثريا يراوح بين العروض المسرحية والموسيقية ذات الأنماط المتنوعة لتقدمها لجمهور الدورة 31 من مهرجان جرزونة التي ستلتئم من 20 إلى 26 أوت الحالي.وكشفت الهيئة المديرة للجمعية خلال لقاء صحفي يوم الأحد احتضنته دار الثقافة حمزة الدلالي بجرزونة، عن تفاصيل برمجة هذه الدورة الحادية والثلاثين التي ستفتتح بعرض شعبي صوفي يكون مسبوقا بكرنفال بداية من الثامنة مساء فيما تختتم بعرض موسيقي بإمضاء فهمي الرياحي.وسيكون الجمهور على موعد مع عروض صطمبالي لبلحسن ميهوب ومع موسيقى الهيب هوب ومع عروض مسرحية منها بالخصوص العمل المسرحي الجديد لجعفر القاسمي وغيرها من العروض الموجهة لمختلف الفئات العمرية.وفي ما يلي البرنامج الكامل لفعاليات الدورة التي ستقام عروضها يوميا بداية من العاشرة مساء في فضاء مفتوح بجرزونة بأسعار رمزية جدا وهي متاحة للجميع بشكل شبة مجاني وذلك بهدف تقريب الفعل الثقافي من مختلف الفئات الاجتماعية :يوم 20 أوت / سهرة الافتتاح :عرض شعبي صوفي مالوف مسبوق بعرض الكرنافاليوم 21 أوت / عرض صطمبالي لبلحسن ميهوبيوم 22 أوت عرض مسرحية "بسي" لجعفر القاسمييوم 23 أوت / عرض "الصلاّح" لسامي بالحسنيوم 24 أوت / عرض عرائسي بعنوان "خيال جميل"يوم 25 أوت / عرض هيب هوبيوم 26 أوت / سهرة الاختتام : عرض فني بإمضاء فهمي الرياحيريم