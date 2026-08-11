بطولة أستانا للتحدي: دوقاز يمر إلى ثمن النهائي والواقع يودع المنافسات
تأهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 690 عالميا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة أستانا للتحدي للتنس المقامة بكازاخستان إثر فوزه على الهولندي اليك ديكيرس المصنف 577 عالميا بنتيجة 2-1 (6-3 و2-6 و6-3) في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء لحساب الدور السادس عشر.
وسيواجه دوقاز في الدور القادم الهندي ماناس دهامن المصنف 362 عالميا الذي أزاح الأوكراني فاديم أورسو بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-6).
وفي المقابل، ودع عزيز الواقع المصنف 494 عالميا البطولة بعد خسارته أمام الصيني جي كوي المصنف 450 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و4-6).
يذكر أن بطولة أستانا للتنس تعد من ضمن دورات التحدي، وهي تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 63 ألف دولار.
وسيواجه دوقاز في الدور القادم الهندي ماناس دهامن المصنف 362 عالميا الذي أزاح الأوكراني فاديم أورسو بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-6).
وفي المقابل، ودع عزيز الواقع المصنف 494 عالميا البطولة بعد خسارته أمام الصيني جي كوي المصنف 450 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و4-6).
يذكر أن بطولة أستانا للتنس تعد من ضمن دورات التحدي، وهي تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 63 ألف دولار.
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