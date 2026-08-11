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بطولة أستانا للتحدي: دوقاز يمر إلى ثمن النهائي والواقع يودع المنافسات

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 14:54 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تأهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 690 عالميا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة أستانا للتحدي للتنس المقامة بكازاخستان إثر فوزه على الهولندي اليك ديكيرس المصنف 577 عالميا بنتيجة 2-1 (6-3 و2-6 و6-3) في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء لحساب الدور السادس عشر.

وسيواجه دوقاز في الدور القادم الهندي ماناس دهامن المصنف 362 عالميا الذي أزاح الأوكراني فاديم أورسو بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-6).

وفي المقابل، ودع عزيز الواقع المصنف 494 عالميا البطولة بعد خسارته أمام الصيني جي كوي المصنف 450 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و4-6).
يذكر أن بطولة أستانا للتنس تعد من ضمن دورات التحدي، وهي تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 63 ألف دولار.
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