كسوف كلي للشمس يتزامن مع ولادة هلال ربيع الأول لسنة 1448 هـ
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن عملية رصد هلال شهر ربيع الأول لسنة 1448 هـ ستجرى بعد غروب شمس يوم الخميس 13 أوت 2026، مشيرا إلى أن ولادة الهلال فلكيا ستتزامن مع كسوف كلي للشمس، سيكون كسوفا جزئيا في تونس.
وأوضح المعهد أن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر والأرض، وهي اللحظة التي يُعلن فيها فلكيا عن ولادة القمر الجديد، سيحدث يوم الأربعاء 12 أوت 2026 على الساعة 18:37 بالتوقيت المحلي لتونس.
وبحسب الحسابات الفلكية، تبدأ إمكانية رؤية هلال ربيع الأول لسنة 1448 هـ يوم الخميس 13 أوت، ابتداء من الساعة 08:58 صباحا بالتوقيت المحلي، انطلاقا من مناطق غرب المحيط الهادي ووسط أستراليا، ثم تمتد إمكانية الرؤية تدريجيا باتجاه الغرب.
وأشار المعهد إلى أن تزامن تولد الهلال فلكيا مع كسوف الشمس يضفي أهمية فلكية خاصة على هذا الحدث.
وأكد المعهد، في هذا السياق، أن ديوان الإفتاء هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن دخول الأشهر القمرية على مدار العام الهجري.
وأوضح المعهد أن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر والأرض، وهي اللحظة التي يُعلن فيها فلكيا عن ولادة القمر الجديد، سيحدث يوم الأربعاء 12 أوت 2026 على الساعة 18:37 بالتوقيت المحلي لتونس.
وبحسب الحسابات الفلكية، تبدأ إمكانية رؤية هلال ربيع الأول لسنة 1448 هـ يوم الخميس 13 أوت، ابتداء من الساعة 08:58 صباحا بالتوقيت المحلي، انطلاقا من مناطق غرب المحيط الهادي ووسط أستراليا، ثم تمتد إمكانية الرؤية تدريجيا باتجاه الغرب.
وأشار المعهد إلى أن تزامن تولد الهلال فلكيا مع كسوف الشمس يضفي أهمية فلكية خاصة على هذا الحدث.
وأكد المعهد، في هذا السياق، أن ديوان الإفتاء هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن دخول الأشهر القمرية على مدار العام الهجري.
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