كسوف كلي للشمس يتزامن مع ولادة هلال ربيع الأول لسنة 1448 هـ

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن عملية رصد هلال شهر ربيع الأول لسنة 1448 هـ ستجرى بعد غروب شمس يوم الخميس 13 أوت 2026، مشيرا إلى أن ولادة الهلال فلكيا ستتزامن مع كسوف كلي للشمس، سيكونوأوضح المعهد أن الاقتران المركزي بين الشمس والقمر والأرض، وهي اللحظة التي يُعلن فيها فلكيا عن ولادة القمر الجديد، سيحدث يوم الأربعاء 12 أوت 2026 على الساعةوبحسب الحسابات الفلكية، تبدأ إمكانية رؤية هلال ربيع الأول لسنة 1448 هـ يوم الخميس 13 أوت، ابتداء من الساعة، انطلاقا من مناطق غرب المحيط الهادي ووسط أستراليا، ثم تمتد إمكانية الرؤية تدريجيا باتجاه الغرب.وأشار المعهد إلى أن تزامنيضفي أهمية فلكية خاصة على هذا الحدث.وأكد المعهد، في هذا السياق، أنعلى مدار العام الهجري.