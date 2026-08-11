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خسائر "ترامب ميديا" تتجاوز 238 مليون دولار وتدفعها للعودة إلى "تروث سوشيل"

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 06:51 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تكبدت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، المالكة لمنصة "تروث سوشيل"، والمرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خسائر صافية بلغت 238 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة إن خسائرها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في جوان/حزيران تجاوزت أكثر من عشرة أضعاف خسائر الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الخسارة لكل سهم إلى 86 سنتا، مقارنة بثمانية سنتات سابقاً.


وأعلن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، كيفن ماكجورن، أن "ترامب ميديا" ستتراجع إلى حد كبير عن مساعيها للتوسع في أنشطة خارج قطاع الإعلام، وستعيد توجيه الموارد نحو منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "تروث سوشيل".


وقال ماكجورن خلال مؤتمر هاتفي عقب إعلان النتائج: "اتخذنا قرارا منضبطا بتغيير المسار لاستثمار مزيد من الوقت والموارد في مبادراتنا الأكثر أهمية"، مضيفا أن الشركة ستتخلى عن بعض المشاريع أو تعيد توجيهها عند الحاجة.

وتراجع سهم الشركة بنحو 8% خلال جلسة التداول العادية، قبل أن يسجل انخفاضا محدودا في التعاملات اللاحقة لإعلان النتائج.

وتأتي إعادة ترتيب الأولويات بعد سلسلة من المشاريع المرتبطة بالعملات الرقمية وخدمات المراهنات، فيما بدأت الشركة أخيرا في طرح خدمات مدفوعة تتيح للمؤسسات الوصول السريع إلى منشورات مؤثرة على منصة "تروث سوشيل".
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