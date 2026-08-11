صفاقس الجنوبية: تدخلات ميدانية للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية

أشرفت معتمدية صفاقس الجنوبية على سلسلة من التدخلات الميدانية، التي تندرج في إطار دعم بلدية العوابد الخزانات للقضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية، بمشاركة عدد من البلديات تجسيدًا لمبدأ التضامن البلديوتهدف هذه التدخلات إلى الارتقاء بجودة المحيط وتحسين المشهد البيئي بالمنطقة، عبر مقاربة تشاركية تعزز العمل المشترك بين مختلف الهياكل المحليةوتتوالى هذه المجهودات في إطار الحرص على توفير محيط سليم ونظيف، وترسيخ ثقافة التعاون الفاعل بين جميع الأطراف المتدخلة، بما ينعكس إيجابًا على الإطار المعيشي للسكانوفي جانب اخر،أفادت مصالح المعتمدية مؤخرا، انه سيتم الشروع قريبا في إعادة التهيئة الشاملة لمدرسة مركز علولو ،وذلك بعد إعلان المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 عن إجراء طلب عروض لإنجاز أشغال التهيئة والصيانة