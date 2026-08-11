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ترمب يعلن إزالة كل الألغام من هرمز وبزشكيان يحذّر من الخلافات الداخلية

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 06:15 قراءة: 0 د, 57 ث
      
في اليوم الـ55 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 164 يوما من اندلاع الحرب، تواصلت التطورات السياسية والأمنية المرتبطة بالنزاع، وسط تحركات بشأن مضيق هرمز وملفات إقليمية أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الألغام أزيلت من كامل مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت فيها إيران.


وفي المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وجود تنسيق وتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة في المجال الدبلوماسي وفي ما يتعلق بمذكرة التفاهم، محذرا من أن إيران لا يمكن تدميرها بالصواريخ والقنابل، وإنما يمكن إضعافها من خلال إثارة الخلافات الداخلية.


وفي سياق التحركات الدبلوماسية، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفيا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار آخر التطورات الإقليمية، إلى جانب اتفاق مكة.

كما أعلن المرشد الأعلى الإيراني سلسلة من التعيينات الجديدة شملت مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري وقوات الباسيج.

مفاوضات لبنان وإسرائيل

وعلى صعيد الملف اللبناني، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية لقناة الجزيرة إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن تأخير تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين يعود إلى التوتر القائم بين لبنان وإسرائيل.
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