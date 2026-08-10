أريانة: الدورة الخامسة و الثلاثون لمهرجان قلعة الأندلس تنتظم من 15 إلى 23 أوت 2026

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة و الثلاثين للمهرجان الصيفي بقلعة الأندلس من ولاية أريانة، بداية من 15 إلى 23 أوت 2026، بفضاء المهرجان المحاذي للقاعة الرياضية.ويفتتح المهرجان، الذي تنظمه جمعية " كاسترا افنتس"، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، سهراته، بعرض جزائري راقص، و يؤثث الفنانان نهى رحيم و أنيس الخماسي سهرة يوم 16 أوت 2026.و يعرض المسرحي ياسين الصالحي مسرحية " ما يضحكنيش" و ذلك يوم 17 أوت -2026، وفق ما أوضحه منسق عام المهرجان، حاتم بن حميدة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.و يكون جمهور المهرجان يوم 18 أوت على موعد مع عرض فني للفرقة النسائية " فرقة الألفة".و يلتقي الجمهور الفنان غازي العيادي في سهرة 19 أوت، فيما يؤثث الفنان أحمد الرباعي سهرة 20 أوت.و ينتظم يوم 21 أوت عرض " حضرة رجال تونس"، و يؤثث الفنان مرتضى الفتيتي سهرة يوم 22 أوت، فيما تختتم الفنانة شهرزاد هلال المهرجان، وذلك يوم 23 أوت 2026.و تجدر الإشارة إلى أن الدخول إلى عروض المهرجان مجاني، باستثناء عرض مرتضى الفتيتي (15د) و عرض حضرة رجال تونس (5د) و العرض المسرحي لياسين الصالحي (5د).شيراز