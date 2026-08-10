أريانة: الدورة الخامسة و الثلاثون لمهرجان قلعة الأندلس تنتظم من 15 إلى 23 أوت 2026
تنطلق فعاليات الدورة الخامسة و الثلاثين للمهرجان الصيفي بقلعة الأندلس من ولاية أريانة، بداية من 15 إلى 23 أوت 2026، بفضاء المهرجان المحاذي للقاعة الرياضية.
ويفتتح المهرجان، الذي تنظمه جمعية " كاسترا افنتس"، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، سهراته، بعرض جزائري راقص، و يؤثث الفنانان نهى رحيم و أنيس الخماسي سهرة يوم 16 أوت 2026.
و يعرض المسرحي ياسين الصالحي مسرحية " ما يضحكنيش" و ذلك يوم 17 أوت -2026، وفق ما أوضحه منسق عام المهرجان، حاتم بن حميدة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و يكون جمهور المهرجان يوم 18 أوت على موعد مع عرض فني للفرقة النسائية " فرقة الألفة".
و يلتقي الجمهور الفنان غازي العيادي في سهرة 19 أوت، فيما يؤثث الفنان أحمد الرباعي سهرة 20 أوت.
و ينتظم يوم 21 أوت عرض " حضرة رجال تونس"، و يؤثث الفنان مرتضى الفتيتي سهرة يوم 22 أوت، فيما تختتم الفنانة شهرزاد هلال المهرجان، وذلك يوم 23 أوت 2026.
و تجدر الإشارة إلى أن الدخول إلى عروض المهرجان مجاني، باستثناء عرض مرتضى الفتيتي (15د) و عرض حضرة رجال تونس (5د) و العرض المسرحي لياسين الصالحي (5د).
شيراز
ويفتتح المهرجان، الذي تنظمه جمعية " كاسترا افنتس"، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، سهراته، بعرض جزائري راقص، و يؤثث الفنانان نهى رحيم و أنيس الخماسي سهرة يوم 16 أوت 2026.
و يعرض المسرحي ياسين الصالحي مسرحية " ما يضحكنيش" و ذلك يوم 17 أوت -2026، وفق ما أوضحه منسق عام المهرجان، حاتم بن حميدة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و يكون جمهور المهرجان يوم 18 أوت على موعد مع عرض فني للفرقة النسائية " فرقة الألفة".
و يلتقي الجمهور الفنان غازي العيادي في سهرة 19 أوت، فيما يؤثث الفنان أحمد الرباعي سهرة 20 أوت.
و ينتظم يوم 21 أوت عرض " حضرة رجال تونس"، و يؤثث الفنان مرتضى الفتيتي سهرة يوم 22 أوت، فيما تختتم الفنانة شهرزاد هلال المهرجان، وذلك يوم 23 أوت 2026.
و تجدر الإشارة إلى أن الدخول إلى عروض المهرجان مجاني، باستثناء عرض مرتضى الفتيتي (15د) و عرض حضرة رجال تونس (5د) و العرض المسرحي لياسين الصالحي (5د).
شيراز
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