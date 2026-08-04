JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:04 Tunis

القضاء المصري يحيل أوراق سارة خليفة إلى المفتي في قضية "المخدرات الكبرى"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a725d6b1fa017.65435067_pqemhljikfgon.jpg>
سارة خليفة
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 22:44 قراءة: 1 د, 33 ث
      
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المذيعة المصرية السابقة وسيدة الأعمال سارة خليفة، وشقيقها، و11 متهما آخر إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المخدرات الكبرى".

وجاء القرار خلال جلسة نظرت فيها المحكمة القضية، التي تضم 28 متهما، بعد استعراض أوراق الدعوى والاستماع إلى عدد من المتهمين.


اتهامات بتكوين شبكة لتصنيع المخدرات

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات من خارج مصر، قبل تصنيعها داخل البلاد والاتجار بها، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.


وخلال جلسة المحاكمة، قال أحد المتهمين إنه كان يعمل في الأردن منذ نحو 10 سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل، مؤكدا أنه كان يعتقد أن مهمته تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، وأنه لم يكن على علم بأي نشاط يتعلق بتصنيع المخدرات أو الاتجار بها.

وأضاف أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته عند ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه مصري، نافيا علمه بالاتهامات المنسوبة إليه.

ماذا يعني إحالة الأوراق إلى المفتي؟

بحسب القانون المصري، فإن إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تعد إجراء قانونيا إلزاميا في القضايا التي ترى فيها محكمة الجنايات أن عقوبة الإعدام قد تكون واجبة.

ويقتصر دور المفتي على إبداء الرأي الشرعي في القضية، بينما يبقى رأيه استشاريا وغير ملزم للمحكمة، التي تملك سلطة الأخذ به أو مخالفته عند إصدار الحكم النهائي.

هل يعني القرار صدور حكم بالإعدام؟

لا يعني قرار الإحالة إلى المفتي صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما يمثل مرحلة إجرائية تسبق النطق بالحكم.

وبعد ورود رأي المفتي، ستصدر المحكمة حكمها النهائي، الذي قد يقضي بالإعدام أو بعقوبة أخرى أو حتى بالبراءة، وفقا لما تراه هيئة المحكمة.

وقد حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، على أن يظل أي حكم يصدر قابلا للطعن أمام محكمة النقض وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334022

babnet

كل الأخبار...

23:04 - الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تعزّز كفاءات المتفقدين والمراقبين العموميين بدورات في التفقد والذكاء الاصطناعي
22:47 - سبيس إكس تحقق نموا قياسيا في الإيرادات رغم استمرار الخسائر
22:44 - القضاء المصري يحيل أوراق سارة خليفة إلى المفتي في قضية "المخدرات الكبرى"
22:37 - أريانة : انطلاق أشغال أوّل ملعب حي لكرة القدم المصغّرة بعمادة رواد بعد سنوات من التعطيل 
22:16 - دوري الأمم الافريقية لكرة السلة 3×3 : فوزان للمنتخب التونسي في الاناث وهزيمتان للذكور
22:12 - الإدارة العامذة للأداءات تطلق منصّة إلكترونيّة للتّصريح في الوجود (الباتيندة) عن بُعد لفائدة الأفراد والمهنيذين
22:10 - وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للمرأة التونسيّة بمختلف جهات الجمهورية
21:37 - الكنفدرالية التونسية للقابلات تدعو إلى تقييم نقل نشاط التلقيح إلى قسم التوليد بعقارب
21:35 - تحضيرا لالعاب المتوسط (تارنتو 2026-الكرة الطائرة): المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره المغربي 3-صفر
21:09 - القيروان: تحرير 231 محضرا اقتصاديا وحجز كميات من المواد المدعمة خلال شهر جويلية المنقضي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 أوت 2026 | 20 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:25
16:14
12:32
05:27
03:47
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet41°
33° Babnet
الــرياح:
2.23 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
37°-28
35°-26
37°-26
38°-26
  • Avoirs en devises 23381,2
  • (04/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37890 DT
  • (04/08)
  • 1 $ = 2,93117 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/08)     772,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/08)   29782 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio