القضاء المصري يحيل أوراق سارة خليفة إلى المفتي في قضية "المخدرات الكبرى"

اتهامات بتكوين شبكة لتصنيع المخدرات



ماذا يعني إحالة الأوراق إلى المفتي؟



هل يعني القرار صدور حكم بالإعدام؟



قررت، اليوم الثلاثاء،، وشقيقها، وإلى، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـوجاء القرار خلال جلسة نظرت فيها المحكمة القضية، التي تضم، بعد استعراض أوراق الدعوى والاستماع إلى عدد من المتهمين.وأسندتإلى المتهمين تهمةتخصص في جلب مواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات من خارج مصر، قبل تصنيعها داخل البلاد والاتجار بها، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.وخلال جلسة المحاكمة، قال أحد المتهمين إنه كان يعمل فيمنذ نحو، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل، مؤكدا أنه كان يعتقد أن مهمته تقتصر على نقلمن دبي إلى مصر، وأنه لم يكن على علم بأي نشاط يتعلق بتصنيع المخدرات أو الاتجار بها.وأضاف أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته عند ضبطه لم يتجاوز، نافيا علمه بالاتهامات المنسوبة إليه.بحسب القانون المصري، فإنتعدفي القضايا التي ترى فيها محكمة الجنايات أن عقوبة الإعدام قد تكون واجبة.ويقتصر دور المفتي علىفي القضية، بينما يبقىللمحكمة، التي تملك سلطة الأخذ به أو مخالفته عند إصدار الحكم النهائي.لا يعني قرار الإحالة إلى المفتي صدور، وإنما يمثلتسبق النطق بالحكم.وبعد ورود رأي المفتي، ستصدر المحكمة حكمها النهائي، الذي قد يقضيأوأو حتى، وفقا لما تراه هيئة المحكمة.وقد حددتجلسةللنطق بالحكم، على أن يظل أي حكم يصدروفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.