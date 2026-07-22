الأرض على موعد مع كسوف كلي للشمس في 12 أوت.. وتونس ستشهد كسوفا جزئيا قبل الغروب

60 بالمائة من قرص الشمس سيحجب في تونس



متى يبدأ الكسوف؟



تحذيرات للراغبين في المتابعة



يشهد العالم، يوم، يعد الأول الذي يعبر القارة الأوروبية منذ سنة، فيما سيكون الكسوف، وفق ما أعلنهوأوضح المعهد، في نشرة تفصيلية، أن، الذي يبلغ عرضه نحو، سيمتد من الشمال إلى الجنوب، عابرا، إضافة إلىوسيبدأ مسار الكسوف عند الفجر منفي شمال سيبيريا، قبل أن يعبر المحيط المتجمد الشمالي وشرق، ثم يمر غرببما في ذلك العاصمة، حيث يبلغ الكسوف ذروته قبالة السواحل الآيسلندية لمدةكما سيمر الظل لثوان معدودة فوق جزء صغير من شمال شرق البرتغال، قبل أن يعبر شمال وشرقوصولا إلى، حيث تنتهي الظاهرة.وفي تونس، سيكون الكسوفوسيحدث قبل دقائق من غروب الشمس، عندما تكون منخفضة جدا في الأفق.وأشار المعهد إلى أن، حيث سيحجب نحو، مقابل حوالي، مع اختلاف النسبة من جهة إلى أخرى.ومن المنتظر أن تغرب الشمس وهي، في مشهد بصري نادر، إذ سيظهر القرص الشمسي بألوان الغروب على شكلقبل أن يختفي بالكامل خلف الأفق.يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يبدأ الكسوف في تونس بين، حسب المناطق، فيما ستحدث، بيندعا المعهد إلىأثناء الكسوف دون استخدام، كما أوصى باختيار أماكن مفتوحة باتجاه الغرب، بعيدا عن المباني أو المرتفعات، للحصول على أفضل رؤية لهذه الظاهرة الفلكية النادرة.