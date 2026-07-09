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إيداع إنستاغراموز وصاحبة مقهى السجن في قضية شبكة دولية للمخدرات وغسيل الأموال

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Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Juillet 2026 - 22:30 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة أشخاص، من بينهم إنستاغراموز وصاحبة مقهى، وذلك على خلفية الاشتباه في انخراطهم ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات وغسيل الأموال.
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وتأتي هذه التطورات إثر عملية أمنية نوعية نفذها أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة، أسفرت عن حجز أكثر من 200 كيلوغرام من الزطلة و5 كيلوغرامات من الكوكايين، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة تجاوزت مليونا ونصف المليون دينار، فضلا عن عدد من السيارات والدراجات النارية الفاخرة.

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وكانت الأبحاث قد انطلقت بعد توفر معلومات حول تورط فتاتين في ترويج المخدرات، حيث كشفت التحريات أن إحداهما ناشطة على منصة إنستاغرام، فيما تدير الثانية مقهى بالضاحية الشمالية للعاصمة، قبل أن تتوسع التحقيقات لتكشف ارتباطهما بشبكة دولية تنشط في تهريب وترويج المخدرات.


كما مكنت التحريات من تحديد مكان إخفاء شحنات المخدرات داخل إقامة بمنطقة البحيرة 2، حيث تم خلال المداهمة حجز 2100 صفيحة من الزطلة إضافة إلى 5 كيلوغرامات من الكوكايين.

وبإحالة الملف على عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين، في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن بقية المتورطين في القضية.
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