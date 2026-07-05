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تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 2100 صفيحة "زطلة" و5 كيلوغرامات من الكوكايين بالبحيرة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 23:34 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة من تفكيك واحدة من أخطر شبكات ترويج المخدرات، إثر عملية أمنية نوعية أسفرت عن حجز أكثر من 2100 صفيحة من مخدر الزطلة، وحوالي 5 كيلوغرامات من مادة الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي تجاوز 1.5 مليون دينار، وذلك بجهة البحيرة شمال العاصمة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن العملية جاءت في إطار المجهودات الأمنية الرامية إلى التصدي لظاهرة ترويج المخدرات، وذلك إثر ورود معلومات تفيد بانخراط فتاتين في نشاط الشبكة.


وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كثف أعوان الفرقة تحرياتهم حول تحركات المشتبه بهما، وبعد عمل استعلامي دقيق استمر عدة أسابيع، تمكنوا من حجز كمية أولى من المخدرات بجهة البحيرة.


ومع تواصل الأبحاث، نجحت الوحدات الأمنية في تحديد مكان إخفاء شحنة ضخمة من المخدرات داخل إحدى البنايات بمنطقة البحيرة 2، حيث تم حجز أكثر من 2100 صفيحة من الزطلة، وأكثر من 5 كيلوغرامات من الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي ضخم تجاوز مليونًا ونصف المليون دينار، فضلا عن عدد من السيارات الفاخرة والدراجات النارية.

كما تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالعوينة من إيقاف عدد من عناصر الشبكة، فيما تم إدراج عناصر أخرى في التفتيش، مع تواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين وامتدادات الشبكة.
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