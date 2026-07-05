تفكيك شبكة خطيرة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 2100 صفيحة "زطلة" و5 كيلوغرامات من الكوكايين بالبحيرة

تمكن أعوانمن تفكيك واحدة من أخطر شبكات ترويج المخدرات، إثر عملية أمنية نوعية أسفرت عن حجز أكثر من، وحوالي، إلى جانب مبلغ مالي تجاوز، وذلك بجهةشمال العاصمة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن العملية جاءت في إطار المجهودات الأمنية الرامية إلى التصدي لظاهرة ترويج المخدرات، وذلك إثر ورود معلومات تفيد بانخراط فتاتين في نشاط الشبكة.وبالتنسيق مع، كثف أعوان الفرقة تحرياتهم حول تحركات المشتبه بهما، وبعد عمل استعلامي دقيق استمر عدة أسابيع، تمكنوا من حجز كمية أولى من المخدرات بجهة البحيرة.ومع تواصل الأبحاث، نجحت الوحدات الأمنية في تحديد مكان إخفاء شحنة ضخمة من المخدرات داخل إحدى البنايات بمنطقة، حيث تم حجز أكثر من، وأكثر من، إلى جانب مبلغ مالي ضخم تجاوز، فضلا عن عدد منكما تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالعوينة من إيقاف عدد من عناصر الشبكة، فيما تم إدراج عناصر أخرى في التفتيش، مع تواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين وامتدادات الشبكة.