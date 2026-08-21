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Babnet   Latest update 10:06 Tunis

طقس... سماء مغيمة جزئيا على كامل البلاد والحرارة في ارتفاع طفيف

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Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 08:56 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تكون السماء اليوم الجمعة، مغيمة جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية
وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كم/س في شكل هبات.

والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية 
أما درجات الحرارة ففي ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا
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