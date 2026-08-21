طقس... سماء مغيمة جزئيا على كامل البلاد والحرارة في ارتفاع طفيف

تكون السماء اليوم الجمعة، مغيمة جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقيةوتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كم/س في شكل هبات.والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقيةأما درجات الحرارة ففي ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا