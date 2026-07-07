JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:01 Tunis

السجن من عام إلى 27 عاماً بحق شبكة دولية في تونس ضمت صنّاع محتوى وفتيات بتهم ترويج المخدرات والاتجار بالقاصرين وإباحية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4ce3b4d80cb1.75404327_lqpifkjhnmgeo.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 12:38 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بين عام واحد وسبعة وعشرين عاما مع الخطايا المالية في حق عناصر شبكة تضم صناع محتوى وغيرهم تورطوا في ترويج المخدرات والاتجار بالقصّر وإنتاج وعرض ونشر محتويات ذات محتوى إباحي والتحرش الجنسي.

كما تجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف كانت قد أمرت بإحالة 11 متهماً، من بينهم 6 فتيات من بينهنّ صانعات محتوى وجميعهم في حالة إيقاف... وذلك على اثر تمكن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالقرجاني من تفكيك شبكة دولية ينشط عناصرها في مجال ترويج المخدرات بين الشبان والفتيات القصّر والاتجار بهم وانتاج وعرض ونشر محتويات ذات محتوى إباحي والتحرش الجنسي وغيرها من الجرائم الاخلاقية الخطيرة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332521

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Arg - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Swi - Col | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 جويلية 2026 | 22 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:43
16:16
12:31
05:07
03:17
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
2.99 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
37°-23
39°-24
39°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 24903,2
  • (06/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38000 DT
  • (06/07)
  • 1 $ = 2,94965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/07)     1229,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/07)   29284 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>