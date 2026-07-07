السجن من عام إلى 27 عاماً بحق شبكة دولية في تونس ضمت صنّاع محتوى وفتيات بتهم ترويج المخدرات والاتجار بالقاصرين وإباحية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4ce3b4d80cb1.75404327_lqpifkjhnmgeo.jpg>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بين عام واحد وسبعة وعشرين عاما مع الخطايا المالية في حق عناصر شبكة تضم صناع محتوى وغيرهم تورطوا في ترويج المخدرات والاتجار بالقصّر وإنتاج وعرض ونشر محتويات ذات محتوى إباحي والتحرش الجنسي.



كما تجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف كانت قد أمرت بإحالة 11 متهماً، من بينهم 6 فتيات من بينهنّ صانعات محتوى وجميعهم في حالة إيقاف... وذلك على اثر تمكن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالقرجاني من تفكيك شبكة دولية ينشط عناصرها في مجال ترويج المخدرات بين الشبان والفتيات القصّر والاتجار بهم وانتاج وعرض ونشر محتويات ذات محتوى إباحي والتحرش الجنسي وغيرها من الجرائم الاخلاقية الخطيرة