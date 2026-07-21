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فيفا يفتح تحقيقًا في أحداث ما بعد نهائي كأس العالم 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 21 Juillet 2026 - 07:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا في الأحداث التي نشبت في أعقاب المباراة النهائية لكأس العالم 2026 عقب وقوع مشادات واحتكاكات بين عدد من لاعبي منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وأوضح "فيفا" أن لجنته التأديبية عينت مدعيا عاما لشؤون الانضباط للتحقيق في المخالفات المرتبطة بالأحداث التي عقبت المباراة دون تحديد جدول زمني لإعلان النتائج.


وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 1-0 بعد التمديد في المباراة التي أقيمت يوم الاحد.
وشهدت المباراة طرد لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع من الوقت الاصلي لحصوله على إنذارين.


وهو اللقب العالمي الثاني لإسبانيا بعد 2010 بينما توقف سجل الأرجنتين عند ثلاثة تتويجات سنوات 1978 و1986 و2022.


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