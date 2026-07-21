الادارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطعان من الإجهاد الحراري

دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي، لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج.وأكدت الادارة، في بلاغ توعوي، على ضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه.كما أوصت بالاستعداد لانقطاع الكهرباء من خلال اختبار المولدات الاحتياطية يوميا وتأمين الوقود الكافي والتثبت من جاهزية أنظمة التشغيل الآلي للتدخل السريع عند الضرورة.ودعت المربين إلى تحسين برامج التغذية عبر تقديم العلف خلال الفترات الباردة من اليوم وتجنب توزيعه في ساعات الذروة مع متابعة استهلاك الطيور للعلف يوميا.وشددت المصالح البيطرية على أهمية تطبيق إجراءات الأمن الحيوي من خلال الحد من الدخول غير الضروري إلى الضيعة والالتزام ببرامج التطهير والتخلص السليم من الطيور النافقة ومكافحة القوارض والحشرات.كما حثت المربين على المراقبة المستمرة للقطيع والانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري مثل اللهاث الشديد وتجمع الطيور قرب مصادر الهواء وانخفاض استهلاك الماء أو العلف أو ارتفاع نسب النفوق وتراجع الإنتاج مع الاتصال الفوري بالطبيب البيطري عند ظهور أي علامات غير طبيعية.وفي إطار الحد من مخاطر الإجهاد الحراري ذكرت الادارة العامة للمصالح البيطرية بمنع القيام، خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، بعمليات تلقيح الدواجن أو نقلها أو فرزها وتجميعها أو أي تدخلات غير مستعجلة داخل العنابر.رصد