رفض الإفراج عن نبيل الشنوفي وإبقاؤه رهن الإيقاف في قضية "أسطول الصمود"

قرررفض مطلب الإفراج المقدم لفائدة، العضو بالهيئة التسييرية لـ، مع الإبقاء عليه تحت مفعولالصادرة في حقه.وكان قاضي التحقيق قد استنطق، اليوم، نبيل الشنوفي، قبل أن يقرر رفض مطلب الإفراج والإبقاء على إيقافه على ذمة القضية.ويأتي ذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ملف "أسطول الصمود"، حيث كانقد أصدر، خلال شهر مارس الماضي،في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية، من بينهم، وزوجته، و، و، و، و، قبل أن يقرر لاحقا الإفراج عن عدد منهم.ويلاحق الموقوفون في هذه القضية من أجل، فيما لا تزال الأبحاث القضائية متواصلة.