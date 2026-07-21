مدنين: ورشة اختتام مشروع جمع واعادة تدوير دراين صيد السلطعون المهجورة ببحيرة بوغرارة

انتظمت اليوم الثلاثاء ببلدية جربة اجيم ، ورشة اختتام مشروع جمع واعادة تدوير دراين صيد السلطعون المهجورة للمحافظة على التنوع البيولوجي وضمان الصيد المستدام في بحيرة بوغرارة، الذي انطلقت في تنفيذه منذ شهر فيفري 2024 جمعية المحافظة على التنوع البيولوجي في خليج قابس بتمويل من برنامج المنح الصغيرة ببرنامج الامم المتحدة الانمائي وبمشاركة عدة اطراف محلية بمناطق تنفيذ المشروع بولاية مدنين.وجاء هذا المشروع بهدف الحدّ من الاثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للدرائن المفقودة او المهجورة في بحيرة بوغرارة، باعتماد مقاربة متكاملة جمعت بين التشخيص والوقاية والعمل الميداني والتوعية لضمان حلول مستدامة، مستهدفا بحيرة بوغرارة الغنية بالموارد وذات نظام بيئي شبه مغلق وحساس للضغوط البيئية.ومثل استعراض نتائج المشروع واهم انشطته طيلة 25 شهرا، ابرز ما جاء في هذه الورشة الختامية التي حضرها عدد من الهياكل ومن البحارة تتويجا لسلسلة من الانشطة والبرامج التي شاركوا في تنفيذها ميدانيا وتكوينيا بهدف التحسيس بخطوة الدراين المهجورة ومشاكل تركها في الوسط البحري واثارها السلبية بيئيا من خلال تنامي الصيد الشبح وتدهور الاعشاب البحرية، واجتماعيا واقتصاديا من خلال مخاطرها على معدات صيد البحار وعلى الملاحة وتلف المعدات وضياعها وبذلك خسائر مادية للبحار.وانطلق المشروع وفق منسقة المشروع لبنة بودية، من استبيان انتهى بنتائج ساعدت فريق العمل على فهم الواقع بشكل دقيق ووضع حلول مناسبة حول ممارسات وتجارب الصيادين واسباب ضياع دراين صيد السلطعون والتحديات المطروحة ومنها توفير قاعدة معلومات لاتخاذ القرارات وبناء الحلول الفعالة، مشيرة الى ما تم انجازه صلب المشروع من حلقات حوار مع البحارة وعمليات تحسيس وتوعية وحملات لاستخراج الدراين الضائعة واصلاح الداين واعادة تدويرها الى جانب التوصل الى اعداد دليل للممارسات الجيدة وتطوير تطبيقة للتبليغ حول اماكن تواجد الدراين المفقودة ومتابعتها.وكشف المشروع ان اغلب البحارة يتركون الدراين التي يعثرون عليها في البحر في مكانها بسبب ضعف توفر الحلول اللوجستية وخاصة غياب مواقع او اماكن مخصصة لايداعها واقترحوا جملة من الحلول منها ترقيم الدراين وتنفيذ حملات لجمعها واعادة تدويرها.كما تم في اطار المشروع ضبط خارطة تحدد مواقع تواجد الدراين الضائعة من خلال العلوم التشاركية والاستكشاف والتطابق بينهما بينت توزيع المشاهدات حسب المناطق والعمق وكشفت ان التوزيع يرتكز اساسا في الاعماق الضحلة.واعتبر منفذو المشروع والبحارة ان اختتامه لا يعد توقفا للمشروع بل هو اعلان عن بداية عمل وتطبيق لما تمت الاستفادة منه طيلة مدة المشروع في عمليات التكوين والتحسيس واخذ مجامع الصيد البحري المشعل باعتبار البحار هو المتسبب في خطر الدراين الضائعة وهو المتضرر، لذلك تمت الدعوة الى دعم المجامع في هذا الاتجاه ودعوة البحث العلمي لايجاد الحلول من ناحية ولمعرفة المخزون من السلطعون الازرق الى جانب بحث اطار قانوني ملائم.وتم في ختام الورشة توزيع معدات لحام دراين صيد السلطعون على 5 مجامع للصيد البحري لتشجيعها على اعادة تدوير الدراين والمحافظة عليها.