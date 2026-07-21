الرابطة المحترفة الثانية: شاكر مفتاح مدربا جديدا للملعب القابسي

أعلنت الهيئة المديرة للملعب القابسي اليوم الثلاثاء تعاقدها مع المدرب شاكر مفتاح للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.كما أوردت في بلاغ على الصفحة الرسمية للنادي بأن موعد العودة إلى التمارين استعدادا للموسم الكروي الجديد قد حدد يوم 1 أوت القادم.يذكر أنّ المدرب شاكر مفتاح يملك في رصيده أكثر من تجربة تدريبية في تونس وخارجها، حيث درّب في تونس كل من مستقبل سليمان والأولمبي الباجي والترجي الجرجيسي ونجم المتلوي واتحاد بن قردان وقوافل قفصة ومستقبل المرسى كما درّب خارج تونس فرق نادي ذات راس الأردني وخليج سرت الليبي.تجدر الاشارة الى أنّ الملعب القابسي كان قد أخفق في الصعود الى مصاف فرق النخبة وذلك بعد خسارته في نهائي ملحق الصعود الى الرابطة المحترفة الأولى أمام نادي حمام الأنف بنتيجة 0-3.