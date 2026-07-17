المهرجانات الصيفية: هذه أبرز السهرات الفنية المبرمجة غدا السبت في مختلف أنحاء البلاد

مهرجان قرطاج الدولي (الدورة 60)



مهرجان الحمامات الدولي (الدورة 60)



مهرجان بنزرت الدولي (الدورة 43)



مهرجان الجم الدولي (الدورة 39)



مهرجان دقة الدولي (الدورة 50)



مهرجان نابل الدولي (الدورة 38)



مهرجان تالة الصيفي (الدورة 33)



تتواصل، السبت، فعاليات المهرجانات الصيفية في مختلف جهات البلاد، من خلال برمجة فنية متنوعة تجمع بين الطرب العربي والموسيقى العالمية والعروض المسرحية والسيرك، بمشاركة نخبة من الفنانين التونسيين والعرب والأجانب.وفي ما يلي أبرز السهرات المبرمجة:المسرح الأثري بقرطاج22:00الفنان الجزائريالمركز الثقافي الدولي بالحمامات22:00الفنانة اللبنانيةمسرح الهواء الطلق ببنزرت22:00، عرض سيرك من تقديمالمسرح الأثري بالجمأوبرا، بدعم منالمسرح الأثري بدقة22:00سهرة موسيقية يحييها الفنان المصريمسرح الهواء الطلق المنصف قرط بنابل22:00الفنانة السودانيةفي عرضمسرح الهواء الطلق بمدينة تالةالمسرحيةمن بطولة الفنان