المهرجانات الصيفية: هذه أبرز السهرات الفنية المبرمجة غدا السبت في مختلف أنحاء البلاد
تتواصل، السبت 18 جويلية 2026، فعاليات المهرجانات الصيفية في مختلف جهات البلاد، من خلال برمجة فنية متنوعة تجمع بين الطرب العربي والموسيقى العالمية والعروض المسرحية والسيرك، بمشاركة نخبة من الفنانين التونسيين والعرب والأجانب.
وفي ما يلي أبرز السهرات المبرمجة:
مهرجان قرطاج الدولي (الدورة 60)* المكان: المسرح الأثري بقرطاج
* الساعة: 22:00
* العرض: الفنان الجزائري الشاب خالد.
مهرجان الحمامات الدولي (الدورة 60)* المكان: المركز الثقافي الدولي بالحمامات
* الساعة: 22:00
* العرض: الفنانة اللبنانية يارا.
مهرجان بنزرت الدولي (الدورة 43)* المكان: مسرح الهواء الطلق ببنزرت
* الساعة: 22:00
* العرض: "Le Voyageur"، عرض سيرك من تقديم باباروني.
مهرجان الجم الدولي (الدورة 39)* المكان: المسرح الأثري بالجم
* العرض: أوبرا "كاميراتا دي برشلونة"، بدعم من سفارة إسبانيا.
مهرجان دقة الدولي (الدورة 50)* المكان: المسرح الأثري بدقة
* الساعة: 22:00
* العرض: سهرة موسيقية يحييها الفنان المصري حكيم.
مهرجان نابل الدولي (الدورة 38)* المكان: مسرح الهواء الطلق المنصف قرط بنابل
* الساعة: 22:00
* العرض: الفنانة السودانية إيمان الشريف في عرض "الخروبة".
مهرجان تالة الصيفي (الدورة 33)* المكان: مسرح الهواء الطلق بمدينة تالة
* العرض: المسرحية "Monsieur Propre" من بطولة الفنان وليد الزين.
وفي ما يلي أبرز السهرات المبرمجة:
مهرجان قرطاج الدولي (الدورة 60)* المكان: المسرح الأثري بقرطاج
* الساعة: 22:00
* العرض: الفنان الجزائري الشاب خالد.
مهرجان الحمامات الدولي (الدورة 60)* المكان: المركز الثقافي الدولي بالحمامات
* الساعة: 22:00
* العرض: الفنانة اللبنانية يارا.
مهرجان بنزرت الدولي (الدورة 43)* المكان: مسرح الهواء الطلق ببنزرت
* الساعة: 22:00
* العرض: "Le Voyageur"، عرض سيرك من تقديم باباروني.
مهرجان الجم الدولي (الدورة 39)* المكان: المسرح الأثري بالجم
* العرض: أوبرا "كاميراتا دي برشلونة"، بدعم من سفارة إسبانيا.
مهرجان دقة الدولي (الدورة 50)* المكان: المسرح الأثري بدقة
* الساعة: 22:00
* العرض: سهرة موسيقية يحييها الفنان المصري حكيم.
مهرجان نابل الدولي (الدورة 38)* المكان: مسرح الهواء الطلق المنصف قرط بنابل
* الساعة: 22:00
* العرض: الفنانة السودانية إيمان الشريف في عرض "الخروبة".
مهرجان تالة الصيفي (الدورة 33)* المكان: مسرح الهواء الطلق بمدينة تالة
* العرض: المسرحية "Monsieur Propre" من بطولة الفنان وليد الزين.
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