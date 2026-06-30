القضاء ينظر في مطلب الإفراج عن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجرئ

نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، ظهر اليوم، في القضية المتعلقة بالتعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية، والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدموإطارا فنيا.وقررت هيئة الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج عن وديع الجريء، مع تحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في القضية.ولم يتم جلب وديع الجريء إلى الجلسة، بعدما تبين أنه يقيم بأحد مستشفيات العاصمة إثر تدهور حالته الصحية.وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدموإطار فني لمدة، من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، والمشاركة في ذلك، قبل أن يستأنف المتهمان الحكم الابتدائي.