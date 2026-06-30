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فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة يوم الاربعاء 1 جويلية للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 15:25 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة (SMS) للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من يوم الاربعاء 1 جويلية 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الخدمة متاحة بداية الساعة العاشرة صباحا لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لـ"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج"، مشيرة الى ان السعر الاجمالي لهذه الخدمة يقدر ب 950 مليما.


وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة NEUF ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من ستة أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجّه إلى المترشح.


وأضافت الوزارة أن المشتركين في هذه الخدمة سيتلقون قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام).

كما أفادت بأنه سيتم نشر النتائج على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه عبر الموقع الرسمي www.9web.tn.
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