انطلاق البرنامج الصيفي "مصيف كبار السن" لفائدة المقيمين بمراكز الرعاية

انطلق، نهاية الأسبوع المنقضي، البرنامج الصيفي "مصيف كبار السن" بمراكز الرعاية التابعة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وذلك بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.واعلن ااتحاد في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عن تنظيم أول مصيف لفائدة المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة بمدينة الحمامات، في إطار دعم برامج الإحاطة بهذه الفئة وتعزيز جودة الخدمات المسداة لها.وأوضح أن البرنامج أتاح للمشاركين فرصة قضاء أوقات ترفيهية في أجواء من التآلف والتواصل، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية خفيفة، إلى جانب ورشات إبداعية وألعاب جماعية هدفت إلى تنشيط الحياة اليومية للمقيمين.وأضاف أن البرنامج تضمن أيضا سهرات فنية اشتملت على عروض موسيقية وفقرات غنائية وتنشيطية، أتاحت للمشاركين فرصة التعبير عن مواهبهم واستحضار ذكرياتهم في أجواء احتفالية.ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ البرنامج الصيفي ليشمل المقيمين بمختلف مراكز رعاية كبار السن التابعة للاتحاد، إضافة إلى المقيمين بمركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فاقدي السند العائلي بمنوبة.