مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يستهدف خفض عجز الميزانية إلى 3 بالمائة والمديونية إلى 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

حددجملة منالرامية إلى تعزيزودعموللغرض استهدف خفضتدريجيا إلى نحووالتحكم في مستوىفي حدودمنفي أفق سنةوأبرزت وثيقةأنخلالستواجهانتتصل أساسا بضمان، ومعالجة أوضاعوإعادة هيكلتها، وتعزيز مساهمةفي تمويل، بالتوازي مع تطويرتستجيب للتحولاتوفي هذا الإطار، تعتزمالقادمة دعم التوجه نحو، مع إدماجضمن، بما يعزز قدرةعلى مواجهةوتحقيقكما ترتكزللمخطط على تحقيقبين متطلباتومقتضيات، من خلال تعزيزوتسهيل نفاذإلى، خاصة بالمناطق الداخلية والجهات الأقل حظا، فضلا عن تطويرتستجيب لحاجيات مختلفوفي جانب، تراهنعلى تحسين استقطابفي إطاروتوجيهها نحوذات الأولوية، مع الحرص على تنويعبشروط ميسرة. كما ينصعلىمسارات معالجةومتابعة تنفيذبهدف الرفع منوتحقيقأكبر.أما في ما يتعلق بـ، فقد تضمنحزمة منالرامية إلى التوفيق بين متطلباتوالحاجيات، عبر تطويروتحسين توجيهها إلى، وتعزيز برامج، إلى جانب تكثيف الاستثمار في تنميةكما ينصعلى إرساءللتصرف فيتقوم على تحسينوتطوير، فضلا عن تعزيزوالحد من الضغوط التي تمارسها علىوتشملللمخطط رفع نسبةلتتجاوزمن مجموع، وتحسين مساهمةفي، وإدماج أكثر منمنفي، فضلا عن تعميم