بلدية تونس: تسوية الاشكاليات العالقة بملف تقسيم حدائق المنزه 1 محور جلسة عمل

مثلت مواصلة النظر في الحلول العملية والقانونية الكفيلة بتسوية مختلف الإشكاليات العالقة بملف تقسيم حدائق المنزه 1، والدفع بنسق إنجاز هذا المشروع وفق الأطر القانونية والترتيبية المعمول بها، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء بقصر بلدية تونس بالقصبة، باشراف سماح دلدول المكلفة بتسيير البلدية، وبحضور الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، إلى جانب الإطارات البلدية المعنية.وتم خلال الجلسة، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس، تقديم عرض مفصل حول أبرز مكونات المشروع ومختلف مراحله، والتداول في بنود الاتفاقية المنظمة للطرفين، مع دراسة الالتزامات والتعهدات المحمولة على كل طرف من الجوانب القانونية والفنية والإجرائية.وتم الاتفاق في ختام الجلسة، على استكمال الإجراءات اللازمة، وإحالة مشروع الاتفاقية على أنظار اللجنة الإدارية المختصة قصد دراسته والمصادقة عليه، بما يمهد لاستكمال بقية مراحل المشروع في أفضل الآجال، ويضمن حماية المصلحة العامة وحسن تنفيذ التعهدات المتفق عليها.