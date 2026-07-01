الملعب التونسي يتعاقد مع مالك شويخ

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اعلن الملعب التونسي يوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية تعاقده مع اللاعب مالك شويخ الى غاية 2028.

ويشغل مالك شويخ (26 عاما) مركز جناح ايسر وسبق له اللعب في النجم الرادسي والاولمبي الباجي وأبوسليم الليبي.

وهو ثاني انتداب لفريق باردو خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد متوسط الميدان الهجومي السنغالي مام ساليو تيون الى غاية 2029.