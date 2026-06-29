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رئاسة الحكومة : اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بداية من غرة جويلية إلى 31 أوت 2026

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 09:04 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من غرة جويلية إلى غاية 31 أوت 2026.

وأوضحت، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أن العمل سيكون وفق التوقيت التالي:


* من الإثنين إلى الخميس: من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
* يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.
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