رئاسة الحكومة : اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بداية من غرة جويلية إلى 31 أوت 2026

أعلنتاعتمادبالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلكوأوضحت، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أن العمل سيكون وفق التوقيت التالي:منإلىمنإلى