استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المبكر من كأس العالم

أعلن ياسر المسحل يوم الأحد ​استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي ‌لكرة القدم بعد الخروج ‌المبكر للمنتخب ‌من كأس العالم عقب خسارة وتعادلين في النهائيات.وبعد بداية قوية للسعودية، التي تستعد ⁠لاستضافة كأس آسيا مطلع العام المقبل، بالتعادل 1-1 مع أوروغواي، خسرت 4-صفر أمام إسبانيا في ​الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة، وكانت في حاجة للفوز على ⁠الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتقدم الى الدور السادس عشر ⁠لكنها تعادلت سلبيا.وقال المسحل، الذي ترأس الاتحاد السعودي لمدة سبع سنوات، عبر إكس "لقد بذلنا، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية، وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن ​عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعا، وأنا ‌أتحمل مسؤوليتها كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل".وأضاف "انطلاقا من ⁠قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة ‌جديدة، فقد قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية وسندعو وفقا للإجراءات واللوائح النظامية إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد".وكان من المقرر أن تنتهي فترة رئاسة المسحل في جوان 2027.وشهدت استعدادات السعودية لكأس العالم ⁠تخبطا بعد إقالة المدرب إيرفي رينار في أفريل، وتعيين جورجيوس دونيس على أمل أن ‌يؤدي هذا التغيير إلى تعديل مسار النتائج المخيبة للآمال في المباريات الودية وإضفاء زخم جديد قبل كأس ‌العالم، لكنها ⁠ودعت النهائيات التي أقيمت في أمريكا الشمالية بلا أي فوز.