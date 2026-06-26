بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية: تونس تخسر أمام إيران وتلعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية أمام نظيره الإيراني بنتيجة، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة العالم للأكابر المقامة بكرواتيا إلى غاية 28 جوان الجاري.وجاءت تفاصيل الشوطينولحساب المجموعة ذاتها، فازت البرتغال على الدنمارك بنتيجة، فيما تغلبت المجر على إسبانيا بنتيجةوكان المنتخب التونسي قد تكبد خلال الدور الرئيسي هزيمتين بالنتيجة ذاتهاأمام كل من إسبانيا والبرتغال.وبهذه النتائج، سيخوض زملاءمباريات تحديد المراكز منيذكر أن المنتخب التونسي كان قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية خلال الدور الأول، خلف كل من المجر والدنمارك وأمام بورتوريكو.* تونس - إيران:(22-23 بالهدف الذهبي و16-19)* المجر - إسبانيا:(25-20 و22-20)* البرتغال - الدنمارك:(29-22 و18-24 و8-6 برميات الترجيح)1. المجر:(تأهلت إلى ربع النهائي)2. البرتغال:(تأهلت إلى ربع النهائي)3. إسبانيا:(تأهلت إلى ربع النهائي)4. الدنمارك:(تأهلت إلى ربع النهائي)5. إيران:(تلعب على المراكز 9-12)6. تونس:(تلعب على المراكز 9-12)