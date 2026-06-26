بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية: تونس تخسر أمام إيران وتلعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية أمام نظيره الإيراني بنتيجة 2-0، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة العالم للأكابر المقامة بكرواتيا إلى غاية 28 جوان الجاري.
وجاءت تفاصيل الشوطين 22-23 بالهدف الذهبي و16-19.
ولحساب المجموعة ذاتها، فازت البرتغال على الدنمارك بنتيجة 2-1، فيما تغلبت المجر على إسبانيا بنتيجة 2-0.
وكان المنتخب التونسي قد تكبد خلال الدور الرئيسي هزيمتين بالنتيجة ذاتها 0-2 أمام كل من إسبانيا والبرتغال.
وبهذه النتائج، سيخوض زملاء بشار الرحيمي مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.
يذكر أن المنتخب التونسي كان قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية خلال الدور الأول، خلف كل من المجر والدنمارك وأمام بورتوريكو.
نتائج الجولة الثالثة من الدور الرئيسي (الجمعة 26 جوان 2026):
* تونس - إيران: 0-2 (22-23 بالهدف الذهبي و16-19)
* المجر - إسبانيا: 2-0 (25-20 و22-20)
* البرتغال - الدنمارك: 2-1 (29-22 و18-24 و8-6 برميات الترجيح)
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى:
1. المجر: 8 نقاط (تأهلت إلى ربع النهائي)
2. البرتغال: 8 نقاط (تأهلت إلى ربع النهائي)
3. إسبانيا: 8 نقاط (تأهلت إلى ربع النهائي)
4. الدنمارك: 4 نقاط (تأهلت إلى ربع النهائي)
5. إيران: 2 نقطتان (تلعب على المراكز 9-12)
6. تونس: 0 نقطة (تلعب على المراكز 9-12)
وجاءت تفاصيل الشوطين 22-23 بالهدف الذهبي و16-19.
ولحساب المجموعة ذاتها، فازت البرتغال على الدنمارك بنتيجة 2-1، فيما تغلبت المجر على إسبانيا بنتيجة 2-0.
وكان المنتخب التونسي قد تكبد خلال الدور الرئيسي هزيمتين بالنتيجة ذاتها 0-2 أمام كل من إسبانيا والبرتغال.
وبهذه النتائج، سيخوض زملاء بشار الرحيمي مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.
يذكر أن المنتخب التونسي كان قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية خلال الدور الأول، خلف كل من المجر والدنمارك وأمام بورتوريكو.
نتائج الجولة الثالثة من الدور الرئيسي (الجمعة 26 جوان 2026):
* تونس - إيران: 0-2 (22-23 بالهدف الذهبي و16-19)
* المجر - إسبانيا: 2-0 (25-20 و22-20)
* البرتغال - الدنمارك: 2-1 (29-22 و18-24 و8-6 برميات الترجيح)
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى:
1. المجر: 8 نقاط (تأهلت إلى ربع النهائي)
2. البرتغال: 8 نقاط (تأهلت إلى ربع النهائي)
3. إسبانيا: 8 نقاط (تأهلت إلى ربع النهائي)
4. الدنمارك: 4 نقاط (تأهلت إلى ربع النهائي)
5. إيران: 2 نقطتان (تلعب على المراكز 9-12)
6. تونس: 0 نقطة (تلعب على المراكز 9-12)
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