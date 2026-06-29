كومان: مواجهة المغرب جاءت مبكراً في المونديال... ونتوقع مباراة مثيرة

اعتبر مدرب المنتخب الهولنديأن مواجهةفي الدور السادس عشر منجاءت مبكراً، متوقعاً مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين.وقال كومان، خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء المقرر غداً الثلاثاء في مدينة مونتيري المكسيكية، إن المنتخبين يملكان الإمكانات التي تؤهلهما للذهاب بعيداً في البطولة.وأضاف: "إقامة هذه المباراة الآن أمر مهم للغاية، لأننا من المفترض أن نذهب إلى أبعد من هذه المرحلة. إنها مواجهة بالغة الأهمية بين فريقين يرغبان في بلوغ أبعد نقطة ممكنة، وأعتقد أن مباراة من هذا المستوى جاءت في وقت مبكر بعض الشيء من كأس العالم".ووعد المدرب الهولندي جماهير بلاده بتقديم كرة هجومية، قائلاً:وأكد كومان ثقته في قدرة منتخب بلاده على التعامل مع نقاط قوة المنتخب المغربي، مضيفاً:من جانبه، أشاد قائد المنتخب الهولنديبجودة عناصر المنتخب المغربي، وخص بالذكر، واصفاً إياه بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.كما أثنى علىبعد موسمه المميز مع أيندهوفن، وعلى، إضافة إلى لاعب الوسط الشاب، الذي قال إنه يقدم مستويات لافتة.وأضاف فان دايك: "لقد قمنا بتحليل المنتخب المغربي واستعددنا جيداً للمباراة، والآن الأمر يتوقف علينا. أتطلع كثيراً إلى هذه المواجهة، فهي من المباريات التي يحلم أي لاعب بخوضها".وشدد مدافع ليفربول على أن المنتخب الهولندي لا يشعر بالحاجة إلى تحقيق فوز كبير لإثبات قدرته على المنافسة على اللقب، قائلاً: