كومان: مواجهة المغرب جاءت مبكراً في المونديال... ونتوقع مباراة مثيرة
اعتبر مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان أن مواجهة المغرب في الدور السادس عشر من كأس العالم 2026 جاءت مبكراً، متوقعاً مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين.
وقال كومان، خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء المقرر غداً الثلاثاء في مدينة مونتيري المكسيكية، إن المنتخبين يملكان الإمكانات التي تؤهلهما للذهاب بعيداً في البطولة.
وأضاف: "إقامة هذه المباراة الآن أمر مهم للغاية، لأننا من المفترض أن نذهب إلى أبعد من هذه المرحلة. إنها مواجهة بالغة الأهمية بين فريقين يرغبان في بلوغ أبعد نقطة ممكنة، وأعتقد أن مباراة من هذا المستوى جاءت في وقت مبكر بعض الشيء من كأس العالم".
ووعد المدرب الهولندي جماهير بلاده بتقديم كرة هجومية، قائلاً: "ستكون مباراة جذابة للغاية، وسنلعب بأسلوب هجومي".
وأكد كومان ثقته في قدرة منتخب بلاده على التعامل مع نقاط قوة المنتخب المغربي، مضيفاً: "لديهم الكثير من المواهب، ونحن أيضاً. نعرف أين يتعين علينا إيقافهم ولسنا قلقين".
من جانبه، أشاد قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك بجودة عناصر المنتخب المغربي، وخص بالذكر أشرف حكيمي، واصفاً إياه بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.
كما أثنى على إسماعيل صيباري بعد موسمه المميز مع أيندهوفن، وعلى إبراهيم دياز، إضافة إلى لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي، الذي قال إنه يقدم مستويات لافتة.
وأضاف فان دايك: "لقد قمنا بتحليل المنتخب المغربي واستعددنا جيداً للمباراة، والآن الأمر يتوقف علينا. أتطلع كثيراً إلى هذه المواجهة، فهي من المباريات التي يحلم أي لاعب بخوضها".
وشدد مدافع ليفربول على أن المنتخب الهولندي لا يشعر بالحاجة إلى تحقيق فوز كبير لإثبات قدرته على المنافسة على اللقب، قائلاً: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى إثبات أي شيء. إنها مباراة رائعة للجماهير المحايدة، أما بالنسبة لنا فهذا هو الواقع، ونحن نستعد بكل تركيز لمواجهة المغرب".
وقال كومان، خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء المقرر غداً الثلاثاء في مدينة مونتيري المكسيكية، إن المنتخبين يملكان الإمكانات التي تؤهلهما للذهاب بعيداً في البطولة.
وأضاف: "إقامة هذه المباراة الآن أمر مهم للغاية، لأننا من المفترض أن نذهب إلى أبعد من هذه المرحلة. إنها مواجهة بالغة الأهمية بين فريقين يرغبان في بلوغ أبعد نقطة ممكنة، وأعتقد أن مباراة من هذا المستوى جاءت في وقت مبكر بعض الشيء من كأس العالم".
ووعد المدرب الهولندي جماهير بلاده بتقديم كرة هجومية، قائلاً: "ستكون مباراة جذابة للغاية، وسنلعب بأسلوب هجومي".
وأكد كومان ثقته في قدرة منتخب بلاده على التعامل مع نقاط قوة المنتخب المغربي، مضيفاً: "لديهم الكثير من المواهب، ونحن أيضاً. نعرف أين يتعين علينا إيقافهم ولسنا قلقين".
من جانبه، أشاد قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك بجودة عناصر المنتخب المغربي، وخص بالذكر أشرف حكيمي، واصفاً إياه بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.
كما أثنى على إسماعيل صيباري بعد موسمه المميز مع أيندهوفن، وعلى إبراهيم دياز، إضافة إلى لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي، الذي قال إنه يقدم مستويات لافتة.
وأضاف فان دايك: "لقد قمنا بتحليل المنتخب المغربي واستعددنا جيداً للمباراة، والآن الأمر يتوقف علينا. أتطلع كثيراً إلى هذه المواجهة، فهي من المباريات التي يحلم أي لاعب بخوضها".
وشدد مدافع ليفربول على أن المنتخب الهولندي لا يشعر بالحاجة إلى تحقيق فوز كبير لإثبات قدرته على المنافسة على اللقب، قائلاً: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى إثبات أي شيء. إنها مباراة رائعة للجماهير المحايدة، أما بالنسبة لنا فهذا هو الواقع، ونحن نستعد بكل تركيز لمواجهة المغرب".
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