الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة مطولة عبر تقنية التحكيم بالفيديو (VAR)، لتنتهي بذلك مشاركة المنتخب في بطولة شهدت شكاوى متكررة بشأن العديد من المشكلات، في ظل التوترات القائمة بين إيران والولايات المتحدة.وكان من المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني في ولاية أريزونا الأمريكية، لكنه نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، كما واجه العديد من القيود المتعلقة بالسفر والتنقل خلال مبارياته التي أقيمت داخل الولايات المتحدة.وفي بيان أصدره أثناء مغادرة البعثة عائدة إلى البلاد، توجه الاتحاد الإيراني لكرة القدم بالشكر إلى وسائل الإعلام التي تابعت أوضاع المنتخب خلال البطولة.وذكر البيان: "نشكر لكم مهنيتكم، ودعمكم، وتغطيتكم ليس فقط للمشوار الرياضي لمنتخبنا، بل أيضا للمعاملة غير العادلة وغير الرياضية التي تعرض لها وفدنا خلال فترة إقامته".وأضاف "إن التزامكم بنقل الحقائق بدقة ونزاهة كان محل تقدير كبير بالنسبة لنا".وأكمل البيان "كما نود أن نعرب عن خالص امتناننا لشعب المكسيك الرائع، وخاصة لمدينة تيخوانا الجميلة وسكانها الطيبين الذين استقبلونا بكرم وضيافة صادقة، وجعلونا نشعر وكأننا في وطننا. إن مغادرة تيخوانا أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لنا جميعا".