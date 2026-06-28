فتح تحقيق لكشف ملابسات حريق سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الحريق الهائل الذي اندلع فجر اليوم الأحد بسوق سيدي عبد السلام وسط العاصمة، وأسفر عن وفاة أحد التجار داخل محله.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحريق نشب فجر اليوم الأحد، وأتى على كامل المحلات التجارية بالسوق، كما تسبب في وفاة أحد التجار الذي كان داخل محله لحظة اندلاع النيران.وتمكن أعوان الحماية المدنية، وفق ما أكدته مصادر متطابقة، من السيطرة على الحريق في حدود الساعة العاشرة صباحا، بعد تدخل متواصل لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.وتتولى إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بإذن من النيابة العمومية، إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لتحديد أسباب اندلاع الحريق وكشف جميع ملابساته.