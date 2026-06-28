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كأس العالم 2026: البرتغال وكولومبيا تتعادلان سلبيا والكونغو الديمقراطية ترافقهما إلى الدور القادم

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 03:12 قراءة: 1 د, 47 ث
      
تصدرت كولومبيا المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026 بعد تعادلها السلبي مع البرتغال في وقت مبكر من يوم السبت، فيما قلبت الكونغو الديمقراطية تأخرها بهدف مبكر إلى فوز 3-1 على أوزبكستان، لترافق المنتخبين إلى دور الـ32.

وسيطر المنتخب الكولومبي على الدقائق الأولى من المباراة، قبل أن يستعيد المنتخب البرتغالي زمام المبادرة بعد استراحة الترطيب، وكان برونو فرنانديز الأقرب إلى التسجيل بعدما أجبر الحارس كاميلو فارغاس على التصدي للكرة بإنقاذ رائع.


وتبادل المنتخبان الهجمات في الشوط الثاني، رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) هدفا لقائد كولومبيا دافينسون سانشيز في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.


وأنهت كولومبيا دور المجموعات في الصدارة برصيد 7 نقاط، لتواجه غانا في دور الـ32، بينما احتلت البرتغال المركز الثاني برصيد 5 نقاط، لتضرب موعدا مع كرواتيا.

وفي المباراة الثانية، سجل يوان ويسا هدفين ليقود الكونغو الديمقراطية إلى فوز ثمين على أوزبكستان بنتيجة 3-1، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ودخل المنتخب الكونغولي، العائد إلى كأس العالم بعد غياب دام 52 عاما، الجولة الأخيرة وهو يدرك أن الفوز هو السبيل الوحيد لمواصلة المشوار، لكنه وجد نفسه متأخرا منذ الدقيقة العاشرة بهدف سجله قائد أوزبكستان إلدور شومورودوف.

واستعاد المنتخب الكونغولي توازنه في الشوط الثاني، حيث أدرك ويسا التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يمنح البديل فيستون مايلي التقدم لفريقه قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، ثم عاد ويسا ليؤكد الانتصار بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع.

وأنهت الكونغو الديمقراطية دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، لتضمن التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، وتضرب موعدا مع إنقلترا في دور الـ32 بمدينة أتلانتا يوم الأربعاء المقبل.

في المقابل، ودعت أوزبكستان منافسات كأس العالم من الدور الأول دون أن تحصد أي نقطة، في أول مشاركة لها في تاريخ البطولة.
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03:12 - كأس العالم 2026: البرتغال وكولومبيا تتعادلان سلبيا والكونغو الديمقراطية ترافقهما إلى الدور القادم
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