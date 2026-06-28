كأس العالم 2026: البرتغال وكولومبيا تتعادلان سلبيا والكونغو الديمقراطية ترافقهما إلى الدور القادم

تصدرتالمجموعة الحادية عشرة في كأس العالمبعد تعادلها السلبي معفي وقت مبكر من يوم السبت، فيما قلبتتأخرها بهدف مبكر إلى فوزعلى، لترافق المنتخبين إلى دور الـ32.وسيطر المنتخب الكولومبي على الدقائق الأولى من المباراة، قبل أن يستعيد المنتخب البرتغالي زمام المبادرة بعد استراحة الترطيب، وكانالأقرب إلى التسجيل بعدما أجبر الحارسعلى التصدي للكرة بإنقاذ رائع.وتبادل المنتخبان الهجمات في الشوط الثاني، رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد () هدفا لقائد كولومبيافي الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.وأنهت كولومبيا دور المجموعات في الصدارة برصيد، لتواجهفي دور الـ32، بينما احتلت البرتغال المركز الثاني برصيد، لتضرب موعدا معوفي المباراة الثانية، سجلهدفين ليقودإلى فوز ثمين علىبنتيجة، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.ودخل المنتخب الكونغولي، العائد إلى كأس العالم بعد غياب دام، الجولة الأخيرة وهو يدرك أن الفوز هو السبيل الوحيد لمواصلة المشوار، لكنه وجد نفسه متأخرا منذ الدقيقة العاشرة بهدف سجله قائد أوزبكستانواستعاد المنتخب الكونغولي توازنه في الشوط الثاني، حيث أدركالتعادل من ركلة جزاء، قبل أن يمنح البديلالتقدم لفريقه قبلمن نهاية المباراة، ثم عاد ويسا ليؤكد الانتصار بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع.وأنهت الكونغو الديمقراطية دور المجموعات في المركز الثالث برصيد، لتضمن التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، وتضرب موعدا معفي دور الـ32 بمدينة أتلانتا يوم الأربعاء المقبل.في المقابل، ودعتمنافسات كأس العالم من الدور الأول دون أن تحصد أي نقطة، في أول مشاركة لها في تاريخ البطولة.