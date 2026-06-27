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المهدية: 18 مدرسة تشارك بأكثر من 30 عرضا في الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية

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Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 22:10 قراءة: 1 د, 7 ث
      
 احتضنت دار الثقافة برجيش من ولاية المهديّة، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الإبتدائية بمشاركة 18 مدرسة ابتدائيّة بالجهة، وأكثر من 30 عرضا فرديا وجماعيا.

وأوضحت مديرة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية، لمياء العماري، في تصريح لـوكالة "وات"، أنّ الملتقى شهد مشاركة 10 عروض مسرحية و6 عروض موسيقية و17 مشاركة فردية، راوحت بين القص والإلقاء، حيث ارتأت وزارة التربية جمع مختلف الإبداعات في تظاهرة واحدة تشمل المسرح والموسيقى والقص والإلقاء في جو كورالي فريد.

وبيّنت أنّ العمل انطلق على مستوى المدارس الابتدائية منذ فترة طويلة، وذلك من أجل دراسة طاقات التلاميذ وقدراتهم واختيار العناصر المشاركة وتدريبها، ملاحظة أنّ جلّ معتمديات الجهة كانت ممثلة في هذا العرس الإبداعي التلمذي.
وأشارت إلى أنّه  تم تسجيل مشاركة مسرحية لافتة لقسم التحضيري بالمدرسة الابتدائيّة  أولاد شريفة من معتمدية شربان، والتي مثّلت علامة مضيئة تؤكد تطوّر طاقة الطفل الإبداعية متى وجدت البيئة الداعمة والحاضنة الايجابية، وفق تقديرها.
وتفاعل أولياء التلاميذ والإطارات التربوية، الذين واكبوا التظاهرة، مع عدد هام من العروض لا سيما الأداء الفردي لأحد تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي من مدينة قصور الساف، والذي نال الجائزة الأولى وطنيا في مجال الأداء الفردي لعامين متتاليين.

وأعدت المندوبية، قبل انطلاق الملتقى، لجنة تحكيم مميّزة تجمع بين مختصين في الموسيقى والمسرح، ومساعدين بيداغوجيين في اللغة العربية، مع اختيار نظم التقييم ومستوياتها.
ويساعد هذا الملتقى، وفق المتحدثة، على دفع المجهود التربوي في جهة المهدية نحو التميز، سواء في نتائج الامتحانات الوطنية ومنها البكالوريا، أو في مجال التنشيط الثقافي.
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