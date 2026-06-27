الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026

يستعد المنتخب الجزائري لمواجهة نظيره النمساوي فجر الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، في لقاء حاسم من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.وكان المنتخب الجزائري قد حقق فوزاً ثميناً في الجولة الثانية على منتخب الأردن بنتيجة، فيما خسر منتخب النمسا أمام الأرجنتين بهدفين دون رد.ويمتلك "محاربو الصحراء" فرصتين لبلوغ الدور المقبل، إذ يضمن الفوز التأهل مباشرة، بينما قد يكون التعادل كافياً أيضاً لبلوغ دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بعدما جمع المنتخب الجزائريمن أول جولتين في مجموعة تضم الأرجنتين والأردن والنمسا.بتوقيت الجزائر وتونس.بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.