الكميات المجمعة من الحبوب تبلغ 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 جوان 2026

بلغت الكميات المجمعة من الحبوب، بمختلف مناطق الإنتاج،إلى غاية، منهامن حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، ومن البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج.وأوضحأن توزيع الكميات المجمعة حسب الولايات جاء على النحو التالي:1.382 مليون قنطار (21 بالمائة من إجمالي الكميات المجمعة).933 ألف قنطار (14 بالمائة).839 ألف قنطار (12.7 بالمائة).805 آلاف قنطار (12.2 بالمائة).703 آلاف قنطار (10.6 بالمائة).628 ألف قنطار (9.5 بالمائة).1.339 مليون قنطار (20 بالمائة).وأضاف الديوان أن لجان المراقبة المحدثة تواصل زياراتها الميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير، للتثبت من مدى احترام شروط تخزين الحبوب، ومتابعة عمليات إجلائها سواء نحو وحدات الديوان أو إلى المطاحن.وأشار إلى أن الكميات التي تم إجلاؤها بلغت، إلى غاية، حواليكما تتابع اللجان تقدم عمليات تقييم جودة الحبوب المسلمة من الفلاحين إلى مراكز التجميع، وإصدار بطاقات الخلاص، وتمكين الفلاحين من مستحقاتهم في الآجال التعاقدية.ودعاكافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظاً على سلامة المخزون الوطني وتعزيزاً للأمن الغذائي.وذكّر الفلاحين وسائر المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب بأنه تم تركيز خلية متابعة خاصة بموسم تجميع الحبوب لصابة، للإجابة عن الاستفسارات، وتذليل الصعوبات، والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين.يشار إلى أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني كانت قد بلغتإلى غاية