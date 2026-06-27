الكميات المجمعة من الحبوب تبلغ 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 جوان 2026
بلغت الكميات المجمعة من الحبوب، بمختلف مناطق الإنتاج، 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 جوان 2026، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج.
وأوضح ديوان الحبوب أن توزيع الكميات المجمعة حسب الولايات جاء على النحو التالي:
* باجة: 1.382 مليون قنطار (21 بالمائة من إجمالي الكميات المجمعة).
* الكاف: 933 ألف قنطار (14 بالمائة).
* بنزرت: 839 ألف قنطار (12.7 بالمائة).
* سليانة: 805 آلاف قنطار (12.2 بالمائة).
* جندوبة: 703 آلاف قنطار (10.6 بالمائة).
* القيروان: 628 ألف قنطار (9.5 بالمائة).
* بقية الولايات المنتجة: 1.339 مليون قنطار (20 بالمائة).
وأضاف الديوان أن لجان المراقبة المحدثة تواصل زياراتها الميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير، للتثبت من مدى احترام شروط تخزين الحبوب، ومتابعة عمليات إجلائها سواء نحو وحدات الديوان أو إلى المطاحن.
وأشار إلى أن الكميات التي تم إجلاؤها بلغت، إلى غاية 26 جوان 2026، حوالي 2 مليون قنطار.
كما تتابع اللجان تقدم عمليات تقييم جودة الحبوب المسلمة من الفلاحين إلى مراكز التجميع، وإصدار بطاقات الخلاص، وتمكين الفلاحين من مستحقاتهم في الآجال التعاقدية.
ودعا ديوان الحبوب كافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظاً على سلامة المخزون الوطني وتعزيزاً للأمن الغذائي.
وذكّر الفلاحين وسائر المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب بأنه تم تركيز خلية متابعة خاصة بموسم تجميع الحبوب لصابة 2026، للإجابة عن الاستفسارات، وتذليل الصعوبات، والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين.
يشار إلى أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني كانت قد بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان 2026.
وأوضح ديوان الحبوب أن توزيع الكميات المجمعة حسب الولايات جاء على النحو التالي:
* باجة: 1.382 مليون قنطار (21 بالمائة من إجمالي الكميات المجمعة).
* الكاف: 933 ألف قنطار (14 بالمائة).
* بنزرت: 839 ألف قنطار (12.7 بالمائة).
* سليانة: 805 آلاف قنطار (12.2 بالمائة).
* جندوبة: 703 آلاف قنطار (10.6 بالمائة).
* القيروان: 628 ألف قنطار (9.5 بالمائة).
* بقية الولايات المنتجة: 1.339 مليون قنطار (20 بالمائة).
وأضاف الديوان أن لجان المراقبة المحدثة تواصل زياراتها الميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير، للتثبت من مدى احترام شروط تخزين الحبوب، ومتابعة عمليات إجلائها سواء نحو وحدات الديوان أو إلى المطاحن.
وأشار إلى أن الكميات التي تم إجلاؤها بلغت، إلى غاية 26 جوان 2026، حوالي 2 مليون قنطار.
كما تتابع اللجان تقدم عمليات تقييم جودة الحبوب المسلمة من الفلاحين إلى مراكز التجميع، وإصدار بطاقات الخلاص، وتمكين الفلاحين من مستحقاتهم في الآجال التعاقدية.
ودعا ديوان الحبوب كافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظاً على سلامة المخزون الوطني وتعزيزاً للأمن الغذائي.
وذكّر الفلاحين وسائر المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب بأنه تم تركيز خلية متابعة خاصة بموسم تجميع الحبوب لصابة 2026، للإجابة عن الاستفسارات، وتذليل الصعوبات، والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين.
يشار إلى أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني كانت قد بلغت 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 جوان 2026.
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