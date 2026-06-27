تعادل دون أهداف مع السعودية يؤهل الرأس الأخضر لدور 32 في كأس العالم

فرصة خطيرة للمنتخب السعودي.. حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا ينقذ مرماه من رأسية كنو pic.twitter.com/3xfLQlf4RM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2026

تعادلت السعودية دون أهداف مع الرأس الأخضر اليوم السبت في ‌هيوستن في ختام مشوارها ‌ضمن منافسات ‌المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم ليحجز المنتخب الأفريقي، المشارك لأول ⁠مرة في النهائيات، بطاقة التأهل إلى دور 32 برفقة إسبانيا بطلة أوروبا التي حسمت صدارة المجموعة بفوزها 1-صفر على أوروغواي صاحبة ⁠المركز الثالث.وفي مباراة تزامنت مع مرور شهر على تولي ⁠المدرب اليوناني جورجيوس دونيس مهمة الإشراف على المنتخب السعودي، بعد أن حل في اللحظة الأخيرة محل الفرنسي إيرفي رينار، أخفقت السعودية في هز الشباك، فيما أنقذ حارسها محمد العويس مرماه من هدف محقق إثر انفراد خطير قرب النهاية.وودع المنتخب السعودي البطولة بعدما ‌كان قد تعادل 1-1 مع أوروغواي في المباراة الافتتاحية، قبل أن يخسر برباعية ⁠أمام إسبانيا في الجولة الثانية، وكان ‌بحاجة إلى الفوز على الرأس الأخضر للإبقاء على آماله في التأهل. ورفعت إسبانيا رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفضل هدف أليكس باينا في نهاية الشوط الأول، تلتها الرأس ‌الأخضر بثلاث نقاط من ⁠ثلاثة تعادلات، بينما جاءت أوروغواي ثالثة بنقطتين، وهو الرصيد ذاته الذي بقيت عليه ‌السعودية في ذيل الترتيب.وتبقى المرة الوحيدة التي بلغ فيها المنتخب السعودي الأدوار الإقصائية في ‌كأس ⁠العالم في نسخة 1994، التي أقيمت أيضا في الولايات المتحدة.