JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:13 Tunis

من أجل تفادي اضراب البنوك و المؤسسات المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2720af6f73d7.78167879_klephqnoifmgj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 20:42 قراءة: 1 د, 20 ث
      
مرتجى محجوب

لا جديد يذكر في ملف المفاوضات المعطلة بين الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية من جهة و بين المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين من جهة ثانية ، و بالتالي فإننا نتجه رويدا رويدا نحو اضراب قطاعي ايام 23 و 24 و 25 جوان المقبلة .

أخبار ذات صلة:
الجامعة العامة البنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان...

الحقيقة الواقعية ان الجامعة أو النقابة العامة لطالما نادت بالحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات و أكدت أيضا انه بمجرد قبول المجلس البنكي للحوار و قبل حتى التوصل لاتفاق فأنه سيعلن إلغاء الإضراب ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فالمجلس البنكي مصر على سياسة التجاهل و الأذان الصماء .


اضراب يتزامن مع موعد سحب الجرايات و في ظل ظروف اقتصادية وطنية و عالمية صعبة و كذلك رغم الأرباح القياسية المحققة صلب القطاع .

المسألة تثير بالفعل دهشة و استغرابا شديدين :
لماذا يرفض المجلس البنكي لأي شكل من أشكال الحوار !
من له مصلحة في توتير الأوضاع داخل قطاع حيوي و حساس !

على كل حال ، فمطلوب و بصفة استعجالية من السلطة السياسية عبر محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية و رئاسة الحكومة ، التدخل من أجل حلحلة الأمور و تفادي اضراب لا يصب في مصلحة اي طرف كان : سواءا الموظفين أو الحرفاء أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل ...

أتمنى و قبل موعد الإضراب ليوم الثلاثاء المقبل ، أن يقع التوصل لصيغة تواصل و حوار ، خصوصا و ان موظفي القطاع أصبحوا يشعرون بمرارة كبيرة نتيجة سياسة التجاهل و ما يعتبرونه احتقار ، عوض التفاهم و الاستقرار .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331524

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ned - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Ger - Ivo | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Ecu - Cur | beIN Sports
 WC 2026  05:00 Tun - Jap | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 جوان 2026 | 5 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:43
16:13
12:28
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet37°
28° Babnet
الــرياح:
2.94 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-24
36°-25
35°-25
35°-25
36°-25
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>