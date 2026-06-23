فرصة للتصنيع في جنوب تونس

تشملالطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية، والطاقة المستمدة من مختلف أنواع النفايات. ويُعدّالتحدي الأكبر الذي يواجه تطوير الطاقة المتجددة.ولنجاح تطوير، لا بدّ من وضعوخطة عمل ذات أطر زمنية متنوعة أي:. ويتطلب ذلك رصدًا دقيقًا وأهدافًا محددة على المدى البعيد، لا سيما وأن جزءًا كبيرًا من هذه الطاقة متوفر في، بل ويمكن تصديره، كما يتضح من مثالفي مجال الطاقة الشمسية (التي أُبرمت قبل بضعة أعوام).لذا، يُعدّ وجودفي هذا المجال أولوية قصوى لتطوير هذا القطاع. صحيح أنه قطاع مكلف في البداية، ولكنه، لما يمثله من إمكانات عالية لتحقيقويجب أن تحظى الاستراتيجية المُعتمدة بدعم قوي من، التي يجب أن تكون القوة الدافعة وراء تطوير هذا القطاع الجديد. ولا يجب أن نكتفي بإنتاجفحسب، بل يجب علينا أيضًا إنتاجاللازمة لذلك. هذه فرصة جديدة لرجال الأعمال الذين يُحسنون حساب المخاطر وإدارتها، وهذا كله يدخل في استراتيجية تطور ونهوض القطاعات الأساسية لتطوير البلاد.نحن نعيش في عصر. لقد ولّى زمن الصناعات ذات، كصناعة النسيج. هذه الصناعات مصيرها دولٌ أخرى أقل نموًا من تونس نظرًا لانخفاض الأجور فيها، وهو عنصرٌ هامٌ في تكلفة إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة.يجب على تونس أن تتخلى تدريجيًا عن هذه الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة وأن تستبدلها بصناعات ذات. يجب أن تتبنى هذه التقنيات الدقيقة الجديدة بشكل كامل لأن الموارد متوفرة بكثرة. إن الالتزام الطوعي والمسؤول من جانب بعض رجال الأعمال، بدعم وتشجيع الدولة، هو ضمان أكيد لتصنيع البلاد في هذا النوع منعلينا أن نقتدي ببعضونلتزم التزامًا كاملًا بالصناعات ذات القيمة المضافة العالية. تحقيق هذا الهدف ممكن إذا عرفكيفية جذب الشركاء. إنها مسألة بحث ومصلحة مشتركة؛ إنها مسعى. بدأت البلاد تصنيعها () بصناعة النسيج، التي تعاني الآن من ضائقة وتعتمد على السوق الخارجية. مهما كان الدعم المقدم مثلا لصناعة النسيج، فإن مستقبلها يعتمد بالدرجة الأولى على، والتي تُعدّ مواتية للغاية في الدول الآسيوية.يجب أن تستندإلى حقائق ملموسة، وهي تطوير التقنيات وتحسينها، وخلق أسواق جديدة () من خلال رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والمستخدمين المحتملين، وتطبيقمع ضمان توفير التسهيلات للمستثمرين من جميع الأحجام. ولتطوير هذه الصناعة على نحو أفضل، سيكون من المفيد إنشاءمُخصّصين لتطوير هذه الصناعة الجديدة والترويج لها.تبلغ قيمةفي الصناعة حوالي، مع تركيز الاستثمارات بشكل كبير على، و، و. يتيح دمج هذه المصادر إزالة الكربون من العمليات الحرارية في المصانع، ويقلل الاعتماد علىتشمل أبرز اتجاهات الصناعة ما يلي:: في ظل أهداف خفض الانبعاثات، تركز الصناعة على الكهرباء المباشرة وإنتاج الهيدروجين للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل: تتزايد عقود شراء الكهرباء المتجددة، وتتطور نحو حلول هجينة تجمع بين التخزين وبنود ربط مرنة لضمان استقرار تكاليف الشركات.: يتيح دمج الطاقة الشمسية الحرارية ومضخات الحرارة للصناعة إنتاج كل من الحرارة والتبريد.منذ مدة قليلة بدأيشهد تحولاً استراتيجياً مهما، والهدف هو تحقيق نسبةمن مصادر الطاقة النظيفة بحلول. ونظراً لاعتماد تونس التاريخي على، فإنها تُسرّع استثماراتها وتُطوّر محطات الطاقة الشمسية الكبيرة لتعزيز* تتجاوز: تحقيق نسبة، ومن المتوقع أن تُوفر: تتراوح النسبة حول: تُطوّر تونس بنية تحتية كبيرة، ويتجلى ذلك في بناء محطات توليد طاقة رئيسية (مثل) مصممة لتحسين شبكة الكهرباء.: تتعاون العديد من الشركات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مما يُقلل من فواتير الطاقة.يُعدمشروعاً ذا أهمية اقتصادية وطنية، سيضمنفي البلاد من خلال تعزيز البنية التحتية للغاز في. ويمكن أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى إلىبقطروطولوسعة قصوىبطاقةبدأتللآبار في حقل نوارة بشكل تدريجي منذتمتيومبعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بمصنعبدأ المشروع في البداية بمتوسط يومي أولي قدره، ووصل إلىفييهدف المشروع بشكل رئيسي إلى ضمانمن خلال إنتاجمن الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال.وهذا الجزء ممول بنسبةمن قبل